BCP apresenta os maiores lucros de sempre: 1.018 milhões de euros só em 2025

Agência Lusa , AG
Há 1h e 14min
Miguel Maya, presidente executivo do Millenium BCP (António Cotrim/Lusa)

Só em Portugal a operação gerou lucros de quase 900 milhões de euros

O grupo BCP teve lucros de 1.018,6 milhões de euros em 2025, os maiores de sempre e mais 12,4% face a 2024, divulgou esta quarta-feira o banco em conferência de imprensa.

O presidente executivo do banco, Miguel Maya, disse que no ano em que completou 40 anos o banco registou os "melhores resultados de sempre".

A margem financeira (a diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) cresceu 2,4% para 2.898,1 milhões de euros, num contexto de taxas de juro mais baixas, e as comissões aumentaram 4,3% para 847,4 milhões de euros.

Os custos operacionais subiram 8,3% para 1.415,1 milhões de euros.

Em 'outros proveitos' o banco regista 69,7 milhões de euros positivos (que contrastam com 70 milhões de euros negativos de 2024).

As imparidades e outras provisões (para fazer face a perdas, sobretudo com créditos) foram de 830,7 milhões de euros, menos 10,3% do que as constituídas em 2024.

Por países, apenas na operação em Portugal o BCP gerou lucros de 869,4 milhões de euros (mais 10,6% em relação a 2024).

Temas: Millennium Bcp Banca Bancos Lucros Lucros bancos

Economia

Governo não aceita aumento imediato de taxas aeroportuárias para pagar Aeroporto Luís de Camões

Há 53 min

BCP apresenta os maiores lucros de sempre: 1.018 milhões de euros só em 2025

Há 1h e 14min

Porto quer aumentar taxa turística para quatro euros já este ano para financiar gratuitidade dos transportes públicos

Há 2h e 28min

Brisa não vai pedir compensação ao Estado por derrocada na A1, apesar de perdas "superiores a 3 milhões de euros"

Há 3h e 35min
Mais Economia

Mais Lidas

Ministro das Finanças internado e em observação no Santa Maria. Terá sofrido um Acidente Isquémico Transitório

Hoje às 12:12

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

Ontem às 16:13

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

Ontem às 16:34

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

Ontem às 12:41

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

Ontem às 23:46

Euromilhões: eis a chave que vale 142 milhões de euros

Ontem às 20:17

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

23 fev, 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Ontem às 07:00

Gouveia e Melo garante que "a Rússia vai levar a sério a Europa": "Bastam 200 ou 300 ogivas nucleares para destruir" um território

Ontem às 23:19

Depois de ser insultado de anão, Prestianni não foi racista, foi homofóbico: esta é a defesa do jogador do Benfica

Ontem às 18:45

Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas

Ontem às 21:00