Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Daniela Rodrigues | Francisca Genésio , AM
Há 1h e 7min
Militares

Alferes de Infantaria estava desaparecido desde segunda-feira à noite, depois de ter sido arrastado pela corrente

Um alferes de infantaria do Exército, de 23 anos, morreu durante um exercício noturno no rio Balsemão, na região de Penude, Lamego. O militar foi arrastado pela corrente, "muito forte" segundo o comando sub-regional do Douro.

Em comunicado, o Exército diz que o militar João Cardoso, natural de Mafra, "se encontrava por localizar desde ontem [segunda-feira] à noite, na sequência de um incidente ocorrido durante a frequência do Curso de Operações Especiais, no rio Balsemão, na região de Penude, Lamego".

O alerta para o desaparecimento foi dados às 23:39 e o corpo foi encontrado esta terça às 08:50.

"O Exército determinou a abertura de um processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias do ocorrido, em articulação com as autoridades competentes, tendo a Polícia Judiciária Militar (PJM) sido informada. Foram ativados os mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico", adianta a nota.

O Exército lamenta profundamente o sucedido e apresenta sentidas condolências à família, amigos e camaradas do militar. 

O Exército sublinha, ainda, que prestará informação adicional logo que existam factos novos confirmados.

