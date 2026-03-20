Há mais militares norte-americanos a caminho do Médio Oriente. São milhares e seguem em dois navios de combate

CNN Portugal , MCC
Há 56 min
USS Boxer (Getty Images)

Novo contingente junta-se aos 2.200 militares que já estão, há uma semana, num navio de guerra da Marinha dos EUA a caminho do Médio Oriente

Os Estados Unidos estão a preparar o envio de milhares de militares adicionais para o Médio Oriente, incluindo fuzileiros navais e marinheiros, segundo revelaram à Reuters três responsáveis norte-americanos.

O reforço inclui o destacamento do navio de assalto anfíbio USS Boxer, acompanhado por uma Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais (MEU, na sigla em inglês) e por outros meios navais de apoio. A movimentação surge numa altura em que a administração do presidente norte-americano, Donald Trump, pondera aumentar a presença militar na região, de acordo com a Reuters.

As fontes, que falaram sob condição de anonimato, não detalharam qual será a missão específica destes reforços. Ainda assim, um dos responsáveis indicou que as forças deverão partir da costa oeste dos Estados Unidos cerca de três semanas antes do previsto, o que sugere uma aceleração dos planos militares.

Questionado na quinta-feira sobre um eventual envio de tropas, Donald Trump afirmou, em declarações aos jornalistas, que não está a posicionar forças "em lado nenhum". No entanto, acrescentou que, caso venha a fazê-lo não o anunciará previamente.

Estes militares juntam-se assim aos milhares de fuzileiros que já estão a caminho, desde há cerca de uma semana, no navio de assalto anfíbio USS Tripoli.

Com sede em Sasebo, no Japão, o USS Tripoli, com quase 260 metros de comprimento e deslocando 45 mil toneladas, é essencialmente um pequeno porta-aviões e transporta caças furtivos F-35 e aviões de transporte MV-22 Osprey, bem como embarcações de desembarque para levar as tropas para terra. É o navio líder de um grupo anfíbio de prontidão, que normalmente inclui os navios de transporte anfíbio USS New Orleans e USS San Diego.

Os navios da Marinha dos EUA navegam frequentemente com os transponders AIS desligados. Revelar as suas posições ao transitar por zonas com intenso tráfego marítimo, como as águas em redor de Singapura, permite operações mais seguras.

Temas: Militares norte-americanos EUA USS Boxer Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais MEU

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