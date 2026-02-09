Militar de 21 anos morre após indisposição durante prática desportiva em Estremoz. Regimento instaura "processo de averiguações"

Agência Lusa , TFR
Há 46 min
Militares

O militar era natural do concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre

Um militar do Exército, de 21 anos, do Regimento de Cavalaria N.º 3, em Estremoz, distrito de Évora, morreu esta segunda-feira após uma indisposição durante a prática desportiva, adiantou este ramo das Forças Armadas.

O Exército referiu, em comunicado, que o incidente ocorreu ao final da tarde de hoje, junto ao Campo Municipal de Futebol de Estremoz, na sequência de uma indisposição do militar durante a prática desportiva.

"Foi de imediato acionado o INEM por outro militar que o acompanhava, tendo sido prestada assistência no local e efetuada evacuação para o Centro de Saúde de Estremoz, onde o óbito foi declarado posteriormente", pode ler-se.

O militar era natural do concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre, acrescentou.

Este ramo das Forças Armadas indicou também que "ativou apoio psicológico direcionado à família" do militar e "mandou instaurar um processo de averiguações, com vista ao apuramento das circunstâncias do sucedido".

"Neste momento de dor, os nossos pensamentos estão com os seus familiares e amigos, a quem o Exército Português apresenta as mais sentidas condolências", refere ainda na nota de imprensa.

Temas: Militar Morte Regimento de Cavalaria N.º 3 Estremoz Évora

País

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

Há 42 min

Militar de 21 anos morre após indisposição durante prática desportiva em Estremoz. Regimento instaura "processo de averiguações"

Há 46 min
01:16

Polígrafo: há mesmo crianças a brincar às touradas na creche?

Há 2h e 20min
02:08

Polígrafo: Governo enviou mensagem a alertar para multa de estacionamento?

Há 2h e 20min
Mais País

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Ontem às 14:08

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

Ontem às 17:00

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

Ontem às 16:13
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

FC Porto avaliou nevoeiro no Estádio do Dragão mas adiamento do jogo com o Sporting está fora de hipótese

Hoje às 17:25

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

Há 3h e 25min

Trabalhador de empresa ao serviço da E-Redes morre eletrocutado durante reparações da rede elétrica de Leiria

Hoje às 10:44

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Ontem às 08:00

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

7 fev, 19:00

Seguro repete vitória no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

Ontem às 20:18

"Um dos piores de sempre". Trump ataca espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl

Hoje às 06:20