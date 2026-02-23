Militar da GNR gravemente ferido após cair de telhado no quartel de Leiria

Há 56 min

Militar estava a reparar telhados do quartel do Comando Territorial de Leiria, que ficaram danificados na sequência da tempestade Kristin, quando caiu

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) ficou gravemente ferido esta segunda-feira ao cair de um telhado que reparava no quartel do Comando Territorial de Leiria, adiantaram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

“O militar integra a equipa de manutenção e procedia a trabalhos de reparação dos telhados no quartel do Comando Territorial de Leiria, telhados que ficaram danificados na sequência da depressão Kristin”, afirmou fonte da GNR.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para o acidente chegou às autoridades às 11:54, tendo acorrido ao local meios do Instituto Nacional de Emergência Médica e Bombeiros Voluntários da Maceira.

A vítima, um militar de 43 anos, foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.