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Militar da GNR que atropelou cunhada e espancou criança vai ficar detido em Tomar

Carolina Resende Matos
Há 1h e 52min
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Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a motivação do ataque

O militar da GNR que atropelou a cunhada e espancou uma criança de 12 anos ficou preso preventivamente, apurou a CNN Portugal.

O suspeito vai ficar detido no Estabelecimento Prisional Militar (EPM) de Tomar, onde ficam os militares.

Um militar da GNR entregou-se esta quarta-feira, voluntariamente, no Comando Territorial de Santarém, tendo ficado detido pelos crimes de ofensas à integridade física e atropelamento cometidos em Almeirim, Santarém.

As vítimas são uma mulher, cunhada do suspeito, e uma menina de 12 anos, que se encontra internada em Santa Maria devido à gravidade dos ferimentos.

Após a detenção, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), que irá apurar as circunstâncias em que ocorreram os factos.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a motivação do ataque.

O militar, apurou ainda a CNN Portugal, trabalha no Comando Geral da GNR em Lisboa.

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Temas: Militar da GNR GNR Cunhada Criança de 12 anos Tomar

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