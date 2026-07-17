Militar da GNR que atropelou cunhada e espancou criança vai ficar detido em Tomar

Há 1h e 52min

Militar da GNR atropela cunhada e espanca menina de 12 anos em Santarém após desentendimento familiar

Militar da GNR espancou menina de 12 anos até deixá-la inconsciente

Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a motivação do ataque

O militar da GNR que atropelou a cunhada e espancou uma criança de 12 anos ficou preso preventivamente, apurou a CNN Portugal.

O suspeito vai ficar detido no Estabelecimento Prisional Militar (EPM) de Tomar, onde ficam os militares.

Um militar da GNR entregou-se esta quarta-feira, voluntariamente, no Comando Territorial de Santarém, tendo ficado detido pelos crimes de ofensas à integridade física e atropelamento cometidos em Almeirim, Santarém.

As vítimas são uma mulher, cunhada do suspeito, e uma menina de 12 anos, que se encontra internada em Santa Maria devido à gravidade dos ferimentos.

Após a detenção, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), que irá apurar as circunstâncias em que ocorreram os factos.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a motivação do ataque.

O militar, apurou ainda a CNN Portugal, trabalha no Comando Geral da GNR em Lisboa.