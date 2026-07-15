Militar da GNR atropela cunhada e agride menina de 12 anos em Santarém

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Investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária

Um militar da GNR entregou-se esta quarta-feira, voluntariamente, no Comando Territorial de Santarém, tendo ficado detido pelos crimes de ofensas à integridade física e atropelamento cometidos em Almeirim, Santarém.

As vítimas são uma mulher, alegadamente cunhada do suspeito, e uma menina de 12 anos. Ambas foram transportadas para o Hospital de Santarém, onde permanecem em observação e tratamento.

Após a detenção, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), que irá apurar as circunstâncias em que ocorreram os factos.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a motivação do incidente nem sobre o estado clínico das vítimas.