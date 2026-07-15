MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Militar da GNR atropela cunhada e agride menina de 12 anos em Santarém

Daniela Rodrigues
Há 16 min
GNR
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária

Um militar da GNR entregou-se esta quarta-feira, voluntariamente, no Comando Territorial de Santarém, tendo ficado detido pelos crimes de ofensas à integridade física e atropelamento cometidos em Almeirim, Santarém.

As vítimas são uma mulher, alegadamente cunhada do suspeito, e uma menina de 12 anos. Ambas foram transportadas para o Hospital de Santarém, onde permanecem em observação e tratamento.

Após a detenção, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), que irá apurar as circunstâncias em que ocorreram os factos.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a motivação do incidente nem sobre o estado clínico das vítimas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Militar da GNR GNR Santarém Almeirim Santarém Agressão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Militar da GNR atropela cunhada e agride menina de 12 anos em Santarém

Há 16 min

PSP encontra arsenal e uma granada numa residência em Cascais após terem sido feitos vários disparos

Há 2h e 57min

Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho. PJ está a investigar

Há 3h e 21min

"Vestir a farda não dá direito a passar por cima": agentes da PSP do Porto condenados entre quatro a oito anos de prisão

Ontem às 15:44
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Mais de 100 mil pessoas na rua, um príncipe a liderar uma remada: foi assim a chegada da Noruega a casa depois de fazer história no Mundial

Ontem às 12:30

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

13 jul, 19:47

Ventura entrou na sala da IL no Parlamento sem autorização e filmou interior. Aguiar-Branco aceita queixa contra presidente do Chega

Ontem às 11:02

Caso Luís Neves. São estas as imagens que desmentem o ministro

13 jul, 21:17

Seis trabalhadores mortos em incêndio em obra no centro de Bruxelas

Ontem às 14:42

"Sem soldados. Apenas máquinas". Pela primeira vez, Ucrânia atacou Rússia com drone anfíbio armado com robô

Ontem às 10:30

Jovem de 17 anos que foi "dar mergulhos" com grupo de amigos morre afogado no rio Douro

Ontem às 17:37

Esteve preso mais de dois anos por causa de Tancos, mas foi absolvido: Estado terá agora de o indemnizar em 50 mil euros

Ontem às 07:34

Pensava que estava a oferecer um perfume de luxo à namorada. Afinal, continha um veneno mortal usado por espiões russos

13 jul, 15:50

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:23

Nova descoberta levanta dúvidas sobre as obras na casa do ministro Luís Neves

Ontem às 23:02

Cientistas detetam indícios de que uma nova fronteira de placas tectónicas está a formar-se

12 jul, 16:00