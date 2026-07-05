MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Serviço Nacional de Saúde recebe 200 milhões de euros para pagar dívidas

Agência Lusa , PP
Há 2h e 55min
Médicos (imagem Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Transferência vai servir para pagamento de dívidas com mais de 60 dias a fornecedores externos

Os ministérios das Finanças e da Saúde transferiram 200 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) para pagamento de dívidas com mais de 60 dias a fornecedores externos, adiantou este domingo o Governo.

Em comunicado, o Ministério da Saúde explicou que o valor transferido se destina às Unidades Locais de Saúde e ao Instituto Português de Oncologia (IPO), para “redução sustentada dos prazos de pagamento” e “diminuição do stock de dívida existente”, com o objetivo de “reforço da sustentabilidade financeira do SNS”.

Os montantes agora atribuídos destinam-se exclusivamente à liquidação de dívida com mais de 60 dias a fornecedores externos registados, ficando excluídas dívidas a entidades do próprio SNS e ao Estado. A seleção das dívidas a pagar deve respeitar critérios de antiguidade, sendo pagas por ordem da data do documento. O pagamento das mesmas fica ainda condicionado à inexistência de dívidas à Autoridade Tributária e Aduaneira e à Segurança Social por parte dos beneficiários”, lê-se no comunicado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o Ministério da Saúde, o uso destas verbas fica sujeito a “monitorização e controlo” da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

O comunicado recorda ainda que em março os dois ministérios já tinham realizado uma transferência de 1.230 milhões de euros para o SNS, com o mesmo objetivo, “o que totaliza um valor global de reforço de 1.430 milhões de euros no primeiro semestre de 2026”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Milhões Saúde SNS 200 milhões Dívidas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

Serviço Nacional de Saúde recebe 200 milhões de euros para pagar dívidas

Há 2h e 55min
01:37

"A partir de segunda-feira, as temperaturas vão começar a baixar"

Há 3h e 34min
02:02

Onda de calor: "A situação nos hospitais não é tão má como seria de esperar", diz Xavier Barreto

Há 3h e 41min

O Psicólogo Responde: porque não consigo dizer "não"? 

Hoje às 10:00
Mais Saúde

Mais Lidas

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

Ontem às 23:35

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

Ontem às 18:00

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

Ontem às 15:00

Há boas notícias para Portugal (e para todos os outros que estão no Mundial)

Hoje às 00:05
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Hoje às 10:30

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

3 jul, 11:11

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Há 2h e 59min

Louis Vuitton ganha processo contra cadeia chinesa e recebe indemnização milionária

3 jul, 09:05

"Nunca vi ninhos como estes": na Ucrânia, os pássaros já constroem com os fios da guerra

Ontem às 18:55

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

3 jul, 12:18

Mundial 2026: Paraguai 0-1 França (fim)

Ontem às 22:00