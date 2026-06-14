MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Fazia a diferença dentro e fora de campo". Multiplicam-se as homenagens a jovem atleta que morreu após acidente em Mafra

Pedro Ramos Bichardo
Há 1h e 28min
GNR e INEM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Vários amigos descreveram jovem vítima de acidente mortal como um “irmão” e “grande capitão”. Feridos graves começaram a ter alta

“Eu não acredito que foste tu! Porquê mundo? Um menino que fazia a diferença dentro e fora de campo, a levantar sempre a moral e a fazer toda a gente rir”. Foi desta forma que um dos colegas de equipa de Jaque Indi reagiu à morte do jogador. A jovem promessa do futsal, de 17 anos, foi a única vítima mortal do acidente que ocorreu este sábado em Milharado, no município de Mafra.

Jaque era um dos nove ocupantes da carrinha que chocou contra uma árvore, depois de entrar em despiste ao quilómetro 25.2 na Estrada Nacional 374. Nas redes sociais multiplicam-se as homenagens, com vários amigos a falarem do jovem como um “irmão” e “grande capitão”.

Seis atletas, entre os 16 e 18 anos ficaram feridos com gravidade, sendo um deles transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa e os restantes cinco para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Ainda na noite de sábado confirmou-se que os atletas hospitalizados estavam estáveis e teriam alta nas horas seguintes.

“Neste momento, apenas um dos feridos se encontra internado no Hospital Beatriz Ângelo, apresentando um quadro clínico estável. Os restantes utentes já tiveram alta”, confirmou o gabinete de comunicação da ULS Loures-Odivelas na tarde deste domingo. Sabe a CNN Portugal que o ferido transportado para o Hospital de Santa Maria também já regressou a casa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Núcleo de Acidentes da GNR já está a investigar as causas do acidente.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Milharado Jaque Indi Estrada Nacional 374 Hospital Beatriz Ângelo Equipa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

"Fazia a diferença dentro e fora de campo". Multiplicam-se as homenagens a jovem atleta que morreu após acidente em Mafra

Há 1h e 28min
09:47

Destrói o inimigo a centenas de quilómetros, muito antes de ser detetado no radar. Eis a aeronave que pode vir a substituir a frota portuguesa de F-16

Há 3h e 50min

"Operação Imergente" ganha novo arguido: presidente da Câmara da Amadora investigado por suspeitas de prevaricação

Hoje às 13:43

Santos Populares: GNR detém em quatro horas 66 condutores embriagados nas vias de acesso a Lisboa

Hoje às 12:14
Mais País

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

Ontem às 15:00

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

Ontem às 10:08

O avião do Papa foi impedido de descolar. Depois, o Rei de Espanha interveio para ajudar - e a CNN estava lá

Ontem às 12:11

À noite, enormes predadores vagueiam pelas ruas destas cidades

Ontem às 19:00

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

Ontem às 17:07

Comandante alemão alerta que Rússia poderá levar ameaça nuclear para o espaço

Ontem às 19:14

Um atleta olímpico português reencarnou no Brasil e Marrocos aproveitou

Hoje às 03:25

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

12 jun, 10:50

É oficial: reclusos vão passar a limpar matas para prevenir incêndios

12 jun, 16:01

Yoon Suk-yeol, ex-líder sul-coreano, condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

12 jun, 07:20