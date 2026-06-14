"Fazia a diferença dentro e fora de campo". Multiplicam-se as homenagens a jovem atleta que morreu após acidente em Mafra

Há 1h e 28min

Vários amigos descreveram jovem vítima de acidente mortal como um “irmão” e “grande capitão”. Feridos graves começaram a ter alta

“Eu não acredito que foste tu! Porquê mundo? Um menino que fazia a diferença dentro e fora de campo, a levantar sempre a moral e a fazer toda a gente rir”. Foi desta forma que um dos colegas de equipa de Jaque Indi reagiu à morte do jogador. A jovem promessa do futsal, de 17 anos, foi a única vítima mortal do acidente que ocorreu este sábado em Milharado, no município de Mafra.

Jaque era um dos nove ocupantes da carrinha que chocou contra uma árvore, depois de entrar em despiste ao quilómetro 25.2 na Estrada Nacional 374. Nas redes sociais multiplicam-se as homenagens, com vários amigos a falarem do jovem como um “irmão” e “grande capitão”.

Seis atletas, entre os 16 e 18 anos ficaram feridos com gravidade, sendo um deles transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa e os restantes cinco para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Ainda na noite de sábado confirmou-se que os atletas hospitalizados estavam estáveis e teriam alta nas horas seguintes.

“Neste momento, apenas um dos feridos se encontra internado no Hospital Beatriz Ângelo, apresentando um quadro clínico estável. Os restantes utentes já tiveram alta”, confirmou o gabinete de comunicação da ULS Loures-Odivelas na tarde deste domingo. Sabe a CNN Portugal que o ferido transportado para o Hospital de Santa Maria também já regressou a casa.

O Núcleo de Acidentes da GNR já está a investigar as causas do acidente.