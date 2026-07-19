Broches, pins e boás de penas: no próximo verão, os homens estarão deliciosamente ornamentados

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A Semana de Moda Masculina de Milão e a Pitti Uomo destacaram uma nova aposta nos pequenos detalhes para a Primavera-Verão 2027. Broches, pins, flores de lapela, boas de penas, ligas de manga e acessórios decorativos surgiram em coleções de Simone Rocha, Dunhill, Paul Smith, Dolce & Gabbana, Prada, Tod’s e Giorgio Armani, suavizando códigos tradicionais da masculinidade e acrescentando personalidade aos looks masculinos

Na Semana de Moda Masculina de Milão, pequenos detalhes delicados estavam por todo o lado — lembrando-nos que o styling é a forma como realmente nos divertimos com a moda.

A profusão de apontamentos de design em pequena escala vista nos desfiles Primavera-Verão 2027 — de pins e flores de lapela a boas de penas e ligas de braço — significa que pode esperar ver os homens mais ornamentados do que o habitual no próximo verão.

À direita: No desfile de Simone Rocha, a moda masculina recebeu uma transformação romântica com detalhes florais. Stefania M. D'Alessandro/Getty Images

À esquerda: As visões tradicionais de masculinidade foram suavizadas com boas de penas. Lucia Sabatelli/Action Press/Shutterstock

Antes de os eventos em Milão arrancarem, a designer irlandesa Simone Rocha marcou o tom no seu primeiro desfile de sempre de moda masculina na Pitti Uomo, a feira comercial italiana bianual de roupa masculina em Florença, com uma coleção que apostou forte em todos os extras. No espetacular Teatro della Pergola, uma ópera do século XVII, os modelos usaram centáureas de missangas tubulares de vidro bordadas à mão, boas de penas tingidas com chá, grandes flores de lapela em organza de seda e robustas ligas de manga em metal gravado.

Depois, Rocha disse aos jornalistas que se tinha inspirado ao visitar o espaço histórico e ao descobrir os seus baús de figurinos vintage, descrevendo o seu desfile como “uma reação ao lugar e ao tempo”, onde “os ares do universo teatral animam as silhuetas com um balanço lânguido”.

O desfile da Dunhill brincou com ideias do cavalheiro inglês, muitas vezes com apontamentos teatrais como lenços de bolso em seda. Cortesia Dunhill

Por sua vez, na Dunhill, o diretor criativo Simon Holloway olhou para o estilo característico do falecido artista Lucian Freud — especificamente a forma como ele atava lenços junto ao pescoço. A alfaiataria da marca britânica canalizou o luxo inglês elegante com bolsos próprios para charutos em peças de exterior, juntamente com slippers de veludo desencontradas adornadas com emblemas de cartas de jogar.

“Uma das coisas que os ingleses fazem melhor são estes toques de excentricidade”, referiu Holloway pouco depois do desfile. “Quer seja pegar num motivo de carta de jogar e tecê-lo num jacquard ou num apontamento de styling como um lenço atado de forma descontraída à maneira de Lucian Freud, acho que isso acrescenta um pouco de caráter a um look que, de outra forma, seria muito intemporal e clássico.”

Olhe mais de perto para o desfile de Paul Smith e verá detalhes encantadores, como pins inspirados no imaginário à beira-mar. Mirella Malaguti/WWD/Getty Images

À esquerda: A coleção traçou “um percurso pela história pessoal de viagens de Paul, com cores, estampados e texturas a evocarem memórias das suas muitas viagens”, diziam as notas do desfile. Cortesia Paul Smith

À direita: O estilo descontraído foi inspirado em antigas fotografias de família do seu avô de férias na praia. Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Para o também designer britânico Paul Smith, cuja marca é conhecida pelos seus adornos coloridos, a inclusão de pins de vidro do mar, juntamente com barcos à vela, conchas e pendentes de estanho em forma de penny, foi uma clara referência à nostalgia.

Nos bastidores, Smith explicou que os pins foram todos feitos a partir de “coisas que encontrámos” na praia — uma homenagem ao seu falecido pai. “O meu pai adorava ir à praia e apanhar seixos”, recordou. “Umas férias típicas eram ele regressar com seis a oito pedras nas quais pintava um pequeno iate ou um gato, e aqui há peixes e vidro do mar.” Como recordação, cada convidado recebeu uma pedra pintada à mão no seu lugar para levar consigo.

Um tesouro de adornos decorou tops no desfile da Dolce & Gabbana. A coleção chamou-se “Vacanze Siciliane” — Férias Sicilianas — evocando as origens criativas da marca. Alessandro Garofalo/Reuters

Enquanto a Europa sufoca numa vaga de calor, os modelos desfilaram com tops e calças largas, numa paleta de cores inspirada na paisagem vulcânica da ilha italiana. Matteo Bazzi/EPA/Shutterstock

Na Dolce & Gabbana, os modelos usaram conjuntos com joias e cristais ajustados à cintura. Os designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana voltaram a centrar-se nas raízes sicilianas da marca com uma coleção inspirada na paisagem vulcânica da ilha italiana — e que apresentou um elenco de modelos mais diverso depois do elenco exclusivamente branco do ano passado, amplamente criticado. Imagine “o guarda-roupa de um visitante que está na sua própria viagem de descoberta, combinando os gestos da viagem e do lazer com a decoração e a cor retiradas da própria Sicília”, liam-se nas notas do desfile da coleção.

Noutros pontos, a Prada defendeu pochetes de vaidade penduradas em cintos; os porta-chaves regressaram na Tod’s; e, na Giorgio Armani, os modelos usaram as letras G e A presas aos blazers em homenagem ao falecido designer, que morreu em setembro passado.

A banda de K-pop ENHYPEN no desfile da Prada em Milão, a 21 de junho. Federico Lomartire/WWD/Getty Images

À esquerda: Detalhes encantadores no desfile da Prada, onde os cintos foram substituídos por lenços de seda adornados com pequenas bolsas. Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

À direita: A ganga azul tradicional foi banida em favor de apontamentos de cor vibrantes. Matteo Bazzi/EPA/Shutterstock

“Na moda masculina, são os detalhes que elevam o look e permitem que a personalidade brilhe”, afirmou Helen Seamons, stylist britânica e editora de moda masculina do jornal britânico Observer, a partir da primeira fila. “Apontamentos de styling como uma flor de lapela, um pin de lapela ou uma peça de joalharia estimada transformam um fato ou casaco pronto-a-vestir em algo especial.”

Embora o broche já tenha encontrado um lugar permanente na passadeira vermelha, com atores como Connor Storrie, Adrien Brody e Colman Domingo a liderarem a tendência, já passou algum tempo desde que os designers das semanas de moda apostaram coletivamente em grande nos pequenos acessórios.

A coleção leve de Giorgio Armani apresentou linho solto em tons neutros. Daniel Dal Zennaro/EPA/Shutterstock

Um pin ostentando as iniciais do falecido designer italiano. Mirella Malaguti/WWD/Getty Images

Os modelos nos bastidores pareciam preparados para a vaga de calor com chapéus de ráfia. Mirella Malaguti/WWD/Getty Images

O stylist Ben Schofield, que trabalhou no desfile de Paul Smith e conta Callum Turner e Harris Dickinson entre os seus clientes, disse que a autenticidade é essencial para acertar numa tendência como esta na vida real.

“Na Paul Smith, onde colocámos os pins — e a forma como enfiámos as gravatas nos bolsos — tinha tudo a ver com a sensação de as peças serem vividas e de como seriam usadas pelo ‘homem Paul Smith’, que é um colecionador e está sempre a apanhar coisas”, explicou Schofield. É uma abordagem, acrescentou, que pode impedir que os acessórios de vestuário pareçam deslocados ou artificiais quando usados em casa.

“Deve sempre fazer o que lhe parece natural”, afirmou Schofield. “Digo a todas as pessoas com quem trabalho que, se parecer que está a vestir um fato de cena, e não se sentir como você próprio, não se vai sentir bem. A chave de tudo é sentir-se bem e sentir-se como você.”

Um pin que lembra vidro levado pelas ondas para a praia, no desfile de Paul Smith inspirado nas férias. Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Na Dolce & Gabbana, sapatos fortemente ornamentados pareciam pedaços de coral ambulantes. Alessandro Garofalo/Reuters

O Teatro della Pergola, ópera do século XVII em Florença, foi um cenário adequado para o desfile caprichoso de Simone Rocha. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

À esquerda: A designer irlandesa combinou coletes-cardigan Fair Isle com culottes. Stefania M. D'Alessandro/Getty Images

À direita: O interior de um casaco revela o nome da designer e um delicado desenho de laço. Stefania M. D'Alessandro/Getty Images

O ator Orlando Bloom assiste à apresentação da Tod’s durante a Semana de Moda de Milão. Jacopo Raule/Getty Images