"Impacto devastador": pelo menos dois mortos e dezenas de feridos após descarrilamento de elétrico em Milão

António Guimarães , Atualizada às 17:38
Há 1h e 16min

 

 

Transporte fazia a ligação entre dois dos principais pontos da cidade

O descarrilamento de um elétrico em Milão, Itália, provocou a morte a pelo menos duas pessoas, deixando ainda 39 feridos.

De acordo com a agência ANSA, no local estão cinco viaturas de socorro e 25 operacionais, sendo que um dos feridos foi transportado para o hospital em estado muito grave.

De acordo com a agência italiana, o elétrico estava cheio quando se deu o impacto. Ainda assim, as autoridades indicam que uma das vítimas mortais estava do lado de fora do veículo, já que foi encontrada debaixo dos carris, pelo que terá sido atropelada.

O procurador Marcello Viola, que já está no local, fala num "impacto devastador" na consequência do acidente, que ocorreu na linha 9.

O descarrilamento ocorreu por volta das 16:00 locais (mais uma hora que em Portugal Continental) na via Vittorio Veneto, quando o elétrico fazia o trajeto entre a Piazza Repubblica e a Porta Venezia.

Em declarações reproduzidas pela agência ANSA, um passageiro diz mesmo que foi como um "terramoto". "Pensei que fosse um terramoto. Estava sentado e caí para o chão com os outros passageiros. Foi terrível", referiu o homem, que escapou apenas com um ligeiro ferimento no joelho.

Temas: Milão Elétrico Itália Acidente

