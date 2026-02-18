"Vamos tentar punir aqueles que tapam a boca enquanto falam, como fez Prestianni": a reação da comissão de jogadores da FIFA

Há 1h e 31min

Membro desta comissão diz que, caso seja provado que Prestianni fez insultos racistas, "deve ir para um programa de educação"

Madrid, 18 de fevereiro (EFE) - O ex-futebolista francês Mikaël Silvestre, membro da comissão de jogadores da FIFA, indicou nesta quarta-feira que o organismo vai tentar punir os jogadores que "falam e tapam a boca". Trata-se de uma reação aos supostos insultos racistas proferidos pelo argentino Gianluca Prestianni ao brasileiro Vinícius Júnior durante o Benfica-Real Madrid.

Após o ocorrido na terça-feira na partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, em Lisboa, arbitrada pelo seu compatriota François Letexier, Silvestre esclareceu que pretende punições para os casos de “ódio”, nunca para instruções táticas ou discussões informais entre companheiros da mesma equipa que tapam a boca.

"Estamos a tentar encontrar formas de sancionar os jogadores que falam e tapam a boca. Uma coisa é falar de táticas com os colegas ou ter uma discussão informal, mas havia claramente ódio entre os jogadores, especialmente de um para o outro. Talvez precisemos de sancionar este tipo de comportamento, em que são colocadas mãos na frente da boca ou em que a boca é coberta com a camisola, como fez Prestianni", afirmou Silvestre durante uma entrevista à SkySports.

Silvestre também disse que se trata de um processo "em andamento" que requer tempo e conversas com os árbitros e lamenta que não tenha existido um anúncio nos ecrãs gigantes do Estádio da Luz para que o público estivesse ciente do que estava a acontecer: "Temos que conscientizar todos, incluindo aqueles que estão no estádio, e o árbitro deveria ter falado claramente sobre o que estava a acontecer".

Em relação a uma possível sanção ao jogador do Benfica, reconheceu que é difícil obter provas por parte do árbitro, bem como agir rapidamente devido à proximidade do jogo da segunda mão, que será disputado no Santiago Bernabéu no próximo dia 25 de fevereiro.

"Kylian Mbappé disse que ouviu claramente o que o outro jogador disse. Para este caso, pelo menos, poderá ter testemunhos, mas é difícil. É difícil para o árbitro ter provas do que está a acontecer e também é difícil que a investigação avance rapidamente porque o jogo da segunda mão é daqui a sete dias. Se realmente se provar que é verdade, o jogador não devia poder jogar, devia receber uma grande sanção, devia ir para um programa de educação porque este tipo de comportamento não é possível", analisou.

Aos 51 minutos e 26 segundos, após a comemoração do golo de Vinicius, que resultou no resultado final de 0-1, o atacante do Real Madrid denunciou ao árbitro que Prestianni lhe tinha proferido insultos racistas, pelo que o árbitro ativou o protocolo contra o racismo da UEFA e o jogo foi interrompido durante oito minutos.

A UEFA confirmou esta quarta-feira que nomeou um inspetor de ética e disciplina para investigar as acusações de comportamento discriminatório ocorridas durante o jogo. O seu presidente, Gianni Infantino, criticou os supostos insultos racistas e admitiu estar "em choque e triste", afirmando que "não há espaço para o racismo" no futebol.

Da mesma forma, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), dependente do Governo de Portugal, também anunciou a abertura de uma investigação para verificar se realmente foi cometida alguma infração durante o confronto entre os dois jogadores.