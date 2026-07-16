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Miguel Sousa Tavares
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"Melhor não estamos": para Miguel Sousa Tavares, este é o estado de um Portugal que é "grande amigo dos EUA e grande conivente com Israel"

Há 1h e 51min
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Há um problema em Portugal com o Governo, mas também com a oposição. Essa é a análise de Miguel Sousa Tavares, que também analisou a polémica com os exames nacionais ou ainda a questão da NATO

Nem aqueceu, nem arrefeceu. Miguel Sousa Tavares viu o debate do Estado da Nação e não encontrou quaisquer diferenças para os anos anteriores, até porque governo e oposição, independentemente de quem lá está, não mudam de posições.

“Não pode ser levado a sério enquanto virmos que a oposição não reconhece nada bem feito pelo governo, seja ele qual for, e o governo não reconhece que tenha feito nada de errado nem reconhece nenhuma razão às críticas da oposição”, apontou o comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), no seu habitual espaço 5.ª Coluna.

Passando à frente a “inutilidade” do debate, e já depois de sublinhar que um deputado do Chega o fez lembrar-se de “um discurso de [Benito] Mussolini, Miguel Sousa Tavares tem uma conclusão: “melhor não estamos”.

“Eu acho que podemos discutir se estamos melhor ou pior, mas melhor não estamos, certamente”, aponta o comentador da TVI, que vê uma ironia no facto de as pessoas acharem que estão a ser mal governadas, mas ainda assim não querem eleições.

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Miguel Sousa Tavares entende que isso deriva do “massacre eleitoral” de várias eleições legislativas seguidas, mas também da aparente descrença dos portugueses na capacidade governativa da oposição, nomeadamente do Chega e do PS.

“Isto é mau, não é saudável para o nosso sistema democrático”, continua o comentador, que lamenta que a oposição faça o seu trabalho “sem convicção porque tem medo de ir a eleições”, o que deixa o Governo que, embora minoritário, “parece muito seguro porque sabe que não tem eleições num prazo de três anos”.

Perante o marasmo do debate, Miguel Sousa Tavares aponta a José Luís Carneiro uma “falta de carisma”, já que o secretário-geral do PS “não é capaz de ressuscitar um moribundo a quem prometesse mais 10 anos de vida, e isso em política paga-se”.

Pelo contrário, na ótica do comentador da TVI, o Governo vive num “claro desfasamento” entre o que é anunciado e o que está a acontecer verdadeiramente.

“Há coisas melhores, não sejamos injustos. O Governo baixou impostos, ou pelo menos não os subiu. O Governo aumentou o salário mínimo várias vezes, o salário médio subiu, o emprego mantém-se em números baixíssimos. Agora, esta mania do Governo de deitar abaixo tudo o que herdou e de estar sempre a falar da herança do Partido Socialista, e que afinal era tudo mentira, não é verdade”, realça Miguel Sousa Tavares, vincando a questão da dívida pública e das contas em ordem, algo que já vinha dos tempos de António Costa.

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“A lição que fica é que é preciso olhar para as coisas com bom senso”, acrescenta Miguel Sousa Tavares, que lamenta o “desastre” na Saúde, uma pasta que o Governo tinha prometido resolver em seis meses.

“Na Habitação a mesma coisa, estamos com a taxa de subida de preços mais alta da Europa. Na política externa, que o Governo diz que prestigiou Portugal… É verdade que conseguimos eleger o membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU, e eu nem sei como. Surpreendeu-me, porque o Governo foi tão seguidista de Israel, que é considerado pelos Estados Unidos como um aliado fidelíssimo, quando todos os outros aliados são desconsiderados, como é que conseguiu os votos suficientes para ser eleito, porque a imagem que damos hoje é que somos grandes amigos dos EUA e grandes coniventes com Israel”, reitera.

A polémica dos exames

Miguel Sousa Tavares começa por dizer que este não é um problema de Educação, mas de informática. O comentador da TVI sublinha que, pelo menos aparentemente, o que falhou foi a parte da empresa.

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Podia ter-se feito o teste, defende, mas não foi feito e a situação “correu mal”, sendo que o ministro da Educação “podia ter tido mais cautela”.

Ainda assim, Miguel Sousa Tavares entende que a digitalização dos exames, quando estiver a funcionar em pleno, é um benefício para todos, desde logo por ser “mais económico e mais prático”.

Sobre as queixas de pais e alunos, o comentador da TVI diz que o facto de o processo ter corrido mal não coloca em causa a avaliação. A questão é antes a necessidade de haver quem queira resolver o problema.

“A mim o que me faz um bocado de impressão é que, no lugar de as pessoas tentarem resolver o problema, que haja, por exemplo, uma manifestação à espera do ministro, do sindicato S.TO.P. a dizer ‘ministro para a rua, ministro para a rua’, dá vontade de dizer ‘vocês vão classificar exames, que fazem lá falta mais professores’”, ressalva, falando de uma falta de união para combater um problema que “é urgente resolver”.

“O prazer é dizer que está tudo mal. É quase com prazer que eu vejo sindicatos e partidos a dizer ‘correu tudo mal, correu tudo mal’, em vez de ‘vamos ajudar a correr bem’”, acrescenta.

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E Miguel Sousa Tavares fala do sindicato dos professores em concreto, acusando-os de nunca terem proposto medidas a favor dos alunos ou das famílias. “Só a favor de si próprios, é normal que proponham, mas nunca os vi preocupados com problemas da Educação”, termina.

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Temas: Miguel Sousa Tavares 5.ª Coluna Estado da Nação Partidos
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