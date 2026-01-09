Governo admite que crise da habitação não se resolve “de um dia para o outro”

Agência Lusa , AM
Ontem às 11:27
Miguel Pinto Luz (Lusa)

Miguel Pinto Luz disse que o Governo decidiu estruturar o pacote legislativo “construindo em cima do que estava bem feito e corrigindo o que correu menos bem”

O ministro das Infraestruturas admitiu esta sexta-feira que a crise de habitação não se resolve “de um dia para o outro”, mas mostrou-se convicto de que o novo pacote legislativo permitirá baixar o preço das casas e fomentar o arrendamento.

“A crise da habitação não se resolve de um dia para o outro”, afirmou Miguel Pinto Luz, em resposta a críticas do PS durante o debate desta sexta-feira no parlamento sobre o novo pacote de habitação do Governo, que prevê um desagravamento fiscal para incentivar o arrendamento a construção a preços moderados e alterações ao licenciamento, urbanização e reabilitação urbana.

Miguel Pinto Luz disse que a primeira linha de ação na resposta à habitação passa por “apoios sociais”, a segunda por “mais construção pública”, que “é a melhor forma de resolver a crise habitacional em que vivemos”. No entanto, “construir uma casa demora tempo” e, por isso, a solução passa “pelo incentivo ao arrendamento”, disse.

O pacote legislativo, disse o ministro no arranque do debate, pretende responder à “dificuldade no acesso à habitação” e tem como objetivo “disponibilizar mais casas, mais depressa”, incentivando o arrendamento e reduzindo os custos de construção e reabilitação.

Miguel Pinto Luz disse que o Governo decidiu estruturar o pacote legislativo “construindo em cima do que estava bem feito e corrigindo o que correu menos bem”.

O deputado do PS Frederico Francisco, ex-secretário de Estado das Infraestruturas no Governo de António Costa, usou dados recentes do INE sobre a evolução do índice de preços da habitação, para relacionar a subida com as medidas já tomadas pelo Governo.

Há cerca de um ano, o Governo criou uma garantia pública e isentou de IMT e imposto de selo a aquisição da primeira habitação por jovens até 35 anos.

O ministro rebateu que de 2015 a 2023, período da governação socialista, o valor das rendas subiu 125% e o preço da compra de habitações cresceu 106%.

O debate ficou marcado por críticas dos partidos da oposição à esquerda ao facto de o Governo, numa das propostas legislativas, usar 2.300 euros como referencial de uma renda moderada.

Entre as medidas previstas no pacote legislativo está a redução do IVA de 23% para 6% na construção de casas vendidas por até 648 mil euros ou arrendadas por até 2.300 euros mensais, bem como uma redução de IRS para incentivar os proprietários a colocarem casas no arrendamento até este patamar de renda.

A deputada do PCP Paula Santos disse que o referencial da renda moderada é uma “afronta” quando “mais de 2,5 milhões de trabalhadores tem um salário bruto inferior a 1.000 euros”.

Para a deputada do PAN Inês Corte Real, o valor “não é moderação, é especulação”, face ao valor dos salários.

Também a deputada do Livre Isabel Mendes Lopes perguntou como é que o Governo tem “a audácia” de considerar uma renda de 2.300 euros moderada.

O deputado do PS Miguel Costa Matos disse que é possível criar “incentivos fiscais sim”, mas não para rendas “pseudo moderadas”.

Pelo PSD, o deputado Alexandre Poço acusou o PS de fazer uma “campanha de desinformação” em torno do pacote fiscal e rejeitou que as propostas do executivo coloquem “rótulos sociais”.

O deputado do BE Fabian Figueiredo disse que o legado das políticas do Governo leva os jovens a terem de viver em casa dos seus pais.

Em resposta às críticas sobre o referencial de 2.300 euros, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sublinhou que o teto vai “até 2.300” euros, o que significa que abrange rendas de “1.000, 1.200, 1.500, 1.700, 2.000” euros.

Durante o debate, a deputada da IL Angélique Da Teresa criticou o facto de os incentivos previstos serem temporários e durarem apenas três anos, até 2029.

O deputado do Chega João Graça criticou uma medida que diz manter para sempre operações urbanísticas ilegais “como facto consumado”.

O deputado do CDS-PP Paulo Núncio afirmou que o pacote legislativo permite recuperar da “década perdida socialista”.

O deputado do JPP Filipe Sousa defendeu que são necessárias regras mais ágeis que acelerem a reabilitação urbana e preservem as especificidades locais.

O ministro das Finanças disse hoje que está em preparação pelo Governo um terceiro pacote de medidas de “melhoria jurídica” para “aumentar a oferta”.

Agilização dos despejos e criação de um fundo de emergência para a habitação são algumas das medidas que o ministro Pinto Luz tem avançado para serem lançadas brevemente.

As medidas fiscais previstas no pacote hoje discutido deverão custar entre 200 a 300 milhões de euros, disse o ministro das Finanças numa audição regimental no parlamento no dia 07 de janeiro.

Temas: Miguel Pinto Luz Habitação Ministro das Infraestruturas Crise da habitação

Governo

Montenegro diz que acordo comercial com Mercosul reforça autonomia estratégica da UE

Ontem às 20:34

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Deputados chumbam todas as iniciativas para acabar com propinas no superior

Ontem às 15:38

Governo aplaude acordo da UE com Mercosul que é "muito positivo" para Portugal

Ontem às 15:14
Mais Governo

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

8 jan, 19:32

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

8 jan, 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20