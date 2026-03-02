Ministro das Infraestruturas quer mais ferrovia nas zonas portuárias

Há 2h e 20min

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, defendeu esta segunda-feira, em Setúbal, a necessidade de “capacitar o setor portuário com mais ferrovia”.

“Nós temos de capacitar o nosso setor portuário com mais ferrovia, aumentando a percentagem de mercadorias e, por isso mesmo, o esforço que estamos a fazer aqui é essencial”, disse Miguel Pinto Luz na assinatura do auto de consignação da modernização dos acessos ferroviários ao porto de Setúbal.

O ministro defendeu também a necessidade de uma visão integrada das infraestruturas portuguesas para as colocar ao serviço das empresas.

O projeto de modernização e eletrificação da ferrovia no troço entre o porto de Setúbal e Praias-do-Sado representa um investimento global de 40 milhões de euros. A intervenção prevista na zona portuária de Setúbal é de 22 milhões de euros, sendo que 17 milhões de euros serão financiados pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) e os restantes cinco milhões de euros pela Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS).

Na cerimónia, que decorreu no terminal da Autoeuropa no porto de Setúbal, Miguel Pinto Luz disse que a ambição de fazer de Sines um porto para servir um ‘interland’ cada vez maior, é a mesma que o Governo tem para Setúbal.

“Colocar Setúbal a servir todo um eixo, uma espinha dorsal da Península Ibérica, é absolutamente essencial. Isto é dar competitividade a este porto, é dar competitividade a esta região, mas, acima de tudo, é dar a competitividade a estas empresas que orbitam nesta esfera de influência do porto de Setúbal, e que sem um porto de Setúbal capaz não vão conseguir crescer”, disse.

“E crescer, entenda-se gerar receitas, gerar receitas é produzir riqueza, produzir valor acrescentado bruto, para poderem fazer uma redistribuição justa dessa riqueza”, frisou o governante, depois de lembrar a importância do porto de Setúbal para as empresas da região, particularmente para grandes empresas como a Autoeuropa, Somincor e Megasa.

O projeto de modernização da ligação ferroviária entre o porto de Setúbal e Praias-do Sado, que deverá ficar concluído em 2027, não só vai melhorar as condições de exploração, fiabilidade e segurança, como também deverá reforçar a competitividade, aumentando a eficiência do transporte ferroviário de mercadorias naquela infraestrutura portuária.

Além da modernização e eletrificação da ferrovia, o projeto contempla também a eletrificação de linhas e/ou do feixe de receção/expedição aos terminais da SADOPORT, TERSADO, SOMINCOR e RO/RO, bem como um novo feixe de linhas na Cachofarra.

De acordo com dados divulgados na apresentação do projeto, prevê-se uma procura de 2.900 comboios por ano no Porto de Setúbal em 2030, o que deverá significar uma redução significativa do número de veículos pesados a circularem nas estradas da região e uma redução de 200 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono (CO2).