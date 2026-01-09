Trump diz que Governo cubano de Díaz-Canel "está por um fio" e "em sérios apuros"

Agência Lusa , AM
Hoje às 05:59
Miguel Díaz-Canel (Associated Press)

Sobre a possibilidade de exercer mais pressão sobre Havana, o presidente norte-americano diz não acreditar que possa fazer mais do que "entrar e destruir o local"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, alertou esta sexta-feira que o Governo cubano liderado por Miguel Díaz-Canel "está por um fio" e "em sérios apuros", na sequência do recente ataque dos EUA contra a Venezuela para deter Nicolás Maduro.

"Acho que Cuba está por um fio. Cuba está em sérios apuros (...) Cuba está em apuros há 45 anos e não caiu. Mas acho que estão muito perto disso por vontade própria", realçou, numa entrevista ao programa do radialista Hugh Hewitt, quando questionado se havia alguma possibilidade de Díaz-Canel cair.

Sobre a possibilidade de exercer mais pressão sobre Havana, o Presidente norte-americano respondeu que não acredita que possa fazer mais do que "entrar e destruir o local".

Destacou ainda que a ilha depende dos recursos venezuelanos, que, desde a detenção de Maduro, quer concentrar nas empresas norte-americanas.

As declarações do republicano surgem depois da operação militar dos EUA no país da América Latina, que levou à captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e da mulher, Cilia Flores.

A 'número dois' do Governo de Maduro, Delcy Rodriguez - irmã do atual presidente do parlamento - foi entretanto investida como nova Presidente da Venezuela.

O ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabelo, indicou hoje que pelo menos 100 pessoas morreram na sequência do ataque dos Estados Unidos.

A agência France-Presse (AFP) noticiou a morte de pelo menos um civil, um miliciano, 23 militares venezuelanos e 32 cubanos.

Temas: Miguel Díaz-Canel Donald Trump Cuba Eua

E.U.A.

