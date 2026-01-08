Ex-deputado do Chega Miguel Arruda acusado de 21 crimes no caso do roubo de malas no aeroporto de Lisboa

Agência Lusa
Ontem às 12:10
Deputado Miguel Arruda (António Pedro Santos/Lusa)

Já a mulher de Miguel Arruda foi acusada de um crime de recetação

O ex-deputado do Chega Miguel Arruda foi acusado pelo Ministério Público (MP) de 21 crimes de furto qualificado por ter, alegadamente, subtraído várias malas no aeroporto de Lisboa, entre outubro de 2024 e janeiro de 2025.

Segundo a acusação datada de 11 de dezembro, a que a Lusa teve acesso, a mulher de Miguel Arruda foi por sua vez acusada de um crime de recetação, por ter presumivelmente usufruído de roupa e outros bens que saberia que tinham sido furtados pelo marido.

Miguel Arruda foi eleito deputado à Assembleia da República pelo Chega em março de 2024, passou a deputado independente depois de ter sido constituído arguido em janeiro de 2025 e, quando o processo foi conhecido, negou a prática dos crimes.

Temas: Miguel Arruda Roubo de malas Chega Crimes

