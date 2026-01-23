Miguel Arruda esteve em almoço de grupo neonazi com o rosto tapado

CNN Portugal , AM
Há 2h e 1min
Miguel Arruda, deputado do Chega. (Imagem: DR)

REVISTA DE IMPRENSA || Deputado do Chega marcou presença no convívio com o rosto tapado por um passa-montanhas

Miguel Arruda participou num almoço do Grupo 1143, organização neonazi, realizado em outubro de 2024 no Porto, para assinalar o primeiro aniversário do movimento. De acordo com o Expresso, três meses antes de se tornar conhecido por um alegado esquema de furtos de bagagens em aeroportos, o então deputado do Chega marcou presença no convívio com o rosto tapado por um passa-montanhas, evitando ser reconhecido.

À data, Arruda começava a ganhar notoriedade no meio da extrema-direita, com intervenções públicas de apoio a Mário Machado, líder do Grupo 1143, condenado por crimes de ódio. As autoridades suspeitam que esta proximidade tenha sido usada como estratégia para influenciar deputados, autarcas e militantes com destaque no Chega.

Na recente Operação Irmandade, da Polícia Judiciária, foram detidas 37 pessoas e constituídos 15 arguidos, entre os quais antigos candidatos e militantes do partido liderado por André Ventura. Há ainda indícios de que cerca de uma dezena de militantes do Chega mantém ligações próximas à hierarquia do grupo neonazi.

O Grupo 1143 é ainda suspeito de ameaças a jornalistas e de ações encenadas de solidariedade social, consideradas pelas autoridades como operações de fachada.

Temas: Miguel Arruda Grupo 1143 Chega

Partidos

Moedas e Cristas declaram voto Seguro nas Presidenciais

Há 24 min

02:21

"Choca-me que haja personalidades dentro do PSD que já vieram anunciar o apoio ao candidato do PS" nas presidenciais

21 jan, 20:28
04:17

Apoios a Seguro na 2.ª volta vindos da direita, "do ponto de vista da função presidencial, são importantes". "Não o reivindicamos como sendo só do PS"

21 jan, 20:27
