IGAS enviou um relatório em exclusivo à TVI sobre o médico Miguel Alpalhão mas agora reconhece equívoco

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Dinheiro que o médico deve ao Estado anda perto dos 900 mil euros

A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS) enviou um relatório em exclusivo à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) relacionado com os episódios de cirurgia irregulares no serviço de dermatologia do Hospital de Santa Maria, reconhecendo agora um equívoco.

O inspetor-geral alega que fez um relatório sobre uma amostra de todos os episódios de cirurgias adicionais irregulares envolvendo todos os médicos do Santa Maria.

De resto, o relatório da IGAS faz referência a apenas um médico e não às equipas de cirurgia.

O valor a que chegou - 900 mil euros - fica muito aquém dos quatro milhões de euros de facto ganhos indevidamente por todas as equipas de dermatologia envolvidas no escândalo.

Além disso, o Hospital de Santa Maria confirma à TVI que o dinheiro que Miguel Alpalhão deve ao Estado está perto dos 900 mil euros, tal como foi noticiado pelo Exclusivo esta quarta-feira.