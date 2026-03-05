CEO da NOS diz que serviços essenciais tiveram resposta ‘exemplar’ às tempestades

Agência Lusa , AM
Há 19 min
Miguel Almeida (Lusa)

O CEO da NOS afirma que eletricidade e telecomunicações tiveram uma resposta exemplar às tempestades que atingiram Portugal, apesar da destruição considerada sem precedentes

O presidente executivo (CEO) da NOS, Miguel Almeida, considera, em entrevista à Lusa, que os prestadores de serviços essenciais, incluindo a eletricidade e as telecomunicações, tiveram um comportamento exemplar aquando das intempéries que assolaram o país.

Questionado sobre se a tempestade Kristin foi um dos maiores desafios ao longo dos seus 26 anos no setor, Miguel Almeida refere que, "do ponto de vista operacional puro, de gestão no terreno, sim".

"Nunca tínhamos sido confrontados, mesmo os incêndios não têm nada a ver, mesmo os grandes incêndios de 2017", prossegue o gestor.

"Aquilo que foi o impacto e aquilo que poderíamos fazer e aquilo que tivemos que fazer para repor serviços não tem nada a ver", diz.

Até porque "estamos a falar de uma escala completamente diferente (...), de algo que, felizmente, nunca tínhamos visto em Portugal", refere o CEO grupo de telecomunicações e de tecnologia.

Mas, "ao contrário do que foi dito, eu penso que os prestadores de serviços essenciais, que inclui a eletricidade também, mas também as telecomunicações, tiveram um comportamento exemplar, tendo em conta aquilo que foi o nível de destruição", sublinha Miguel Almeida.

Ninguém "estava preparado estruturalmente" para lidar com a destruição decorrente da intempérie, afirma.

No caso da NOS, "não estávamos preparados para reagir no imediato a uma coisa desta dimensão", acrescenta.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

Temas: Miguel Almeida Intempéries CEO NOS

Empresas

CEO da NOS diz que serviços essenciais tiveram resposta ‘exemplar’ às tempestades

Há 19 min

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Há 1h e 51min

Xiaomi vai continuar a investir "de forma consistente" no reforço da presença em Portugal

3 mar, 08:57

Funicular da Graça, em Lisboa, reabre em abril após conclusão de vistoria

2 mar, 11:20
Mais Empresas

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

Ontem às 15:52

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Ontem às 06:19

Torpedo disparado por submarino: guerra escala após ataque que não se via desde a Segunda Guerra Mundial

Ontem às 13:59

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Hoje às 00:35

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

3 mar, 16:45
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Ontem às 11:30

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59

Português denuncia que Governo lhe pediu 600 euros para o repatriar. Eis tudo o que se sabe

Ontem às 15:10

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

Ontem às 23:32

NATO abate míssil no dia em que aviões entraram em confronto direto e um submarino fez um disparo

Ontem às 12:01