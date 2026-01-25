Mulher e criança encontradas mortas após naufrágio no mar Egeu

Agência Lusa , AM
Há 2h e 46min
Migrantes no Mediterrâneo (AP Photo/Jeremias Gonzalez)

Os corpos foram encontrados ao largo da ilha de Ikaria, situada próxima da costa ocidental turca

As autoridades gregas encontraram hoje uma mulher e uma criança mortas ao largo de uma ilha do mar Egeu, após o naufrágio de uma embarcação com mais de 50 migrantes, anunciou a polícia portuária.

“Cinquenta migrantes foram resgatados e estão a ser acompanhados pelas autoridades, mas três pessoas continuam desaparecidas”, disse uma porta-voz da guarda costeira grega, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A porta-voz disse que estava em curso uma operação de salvamento com um navio da guarda costeira, sendo esperada ainda este domingo a chegada de uma equipa de mergulhadores e socorristas ao local.

A televisão pública Ert noticiou que ventos de força 6 na escala de Beaufort, que tem um máximo de 12, estavam a dificultar as operações de socorro.

Os corpos foram encontrados ao largo da ilha de Ikaria, situada próxima da costa ocidental turca, de onde partem frequentemente pessoas que procuram asilo na União Europeia.

Muitos migrantes tentam, não só a perigosa travessia entre a Turquia e as ilhas gregas próximas, mas também a rota entre a Líbia e Creta, no sul da Grécia.

No início de dezembro, 17 pessoas foram encontradas mortas após o naufrágio da sua embarcação ao largo de Creta e 15 foram dadas como desaparecidas, tendo-se registado apenas dois sobreviventes.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 107 pessoas morreram ou desapareceram em águas gregas durante o ano de 2025.

Dados do projeto “Missing Migrants”, da Organização Internacional para as Migrações (OIM), indicam que cerca de 33.000 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo desde 2014.

