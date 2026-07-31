Chega pede suspensão do acordo de Schengen com Espanha após entrada de migrantes em Ceuta

António Guimarães
Há 2h e 4min
As impressionantes imagens da entrada de milhares de marroquinos em Ceuta (Antonio Sampere/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Partido de André Ventura pede a "reposição imediata do controlo nas fronteiras terrestres com Espanha"

O Chega pediu esta sexta-feira a suspensão temporária do acordo de Schengen com Espanha.

Na primeira reação à crise migratória que está a ocorrer em Ceuta, onde já entraram cerca de 50 mil migrantes, o partido liderado por André Ventura anunciou que vai dar entrada a uma iniciativa que propõe a suspensão temporária do acordo que permite a livre circulação de pessoas entre os países.

“Perante os acontecimentos em Ceuta, que o Chega considera constituírem uma verdadeira invasão migratória, e face à entrada de um elevado número de migrantes irregulares em poucas horas, o Grupo Parlamentar do Chega dará entrada, ainda hoje, de uma iniciativa que propõe a suspensão temporária da aplicação do Acordo de Schengen e a reposição imediata do controlo nas fronteiras terrestres com Espanha”, anunciou o partido.

O Chega exige também a “reposição imediata do controlo nas fronteiras terrestres com Espanha”.

Em comunicado, a bancada do Chega defende que “Portugal tem de voltar a controlar quem entra no seu território” porque “a segurança dos portugueses está em primeiro lugar”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O presidente do Chega manteve, durante a manhã, diversos contactos com líderes europeus dos Patriots e do ECR sobre esta situação. Na sequência dessas conversações, vários desses líderes estão a ponderar exigir aos respetivos governos a adoção de medidas semelhantes face a fronteira com Espanha”, indica também o partido.

Mais de 40 mil pessoas entraram na cidade espanhola de Ceuta ilegalmente desde quinta-feira, oriundas de Marrocos, disseram hoje fontes policiais de Espanha citadas por vários meios de comunicação social do país.

Uma fonte citada pela agência de notícias EFE disse que as primeiras estimativas das forças de segurança espanholas apontam mesmo para 49.000 pessoas.

A maioria das entradas no enclave de Espanha no norte de África ocorreu na quinta-feira, disseram as mesmas fontes.

O Governo de Espanha não avançou até agora com um número oficial.

Meios de comunicação social espanhóis com jornalistas no local relataram que o dispositivo policial nos dois lados da fronteira naqueles momentos não conseguiu travar a avalanche de pessoas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Como aconteceu durante a madrugada, esta manhã continuavam a cruzar a fronteira "numerosas pessoas", escreveu a agência espanhola Europa Press, e as ruas da cidade de Ceuta "amanheceram com centenas de jovens migrantes a dormir nas ruas enquanto continua a chegada irregular desde Marrocos", descreveu o jornal EL Pais.

A agência de notícias espanhola EFE avançou que o movimento na fronteira está porém a ser agora nos dois sentidos, com "centenas de migrantes" que entraram em Ceuta a começarem também, esta manhã, "a regressar a Marrocos pelo mesmo ponto onde entraram", junto ao pontão fronteiriço na zona de El Tarajal.

O Governo de Espanha anunciou na quinta-feira o envio de Forças Armadas para apoiar a Guarda Civil em Ceuta na "manutenção da segurança na cidade", assim como um reforço de meios das forças de segurança.

Segundo os meios de comunicação no local, o exército espanhol está já a colocar tanques no acesso à cidade, junto à fronteira com Marrocos, na zona de El Tarajal.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, vão também à cidade hoje.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por seu lado, as autoridades marroquinas reforçaram os controlos para diminuir a pressão sobre a fronteira.

Os dois governos asseguraram na quinta-feira existir uma boa cooperação bilateral nesta crise, que ambos atribuem a uma operação de redes de tráfico humano.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Migrantes Marrocos Espanha Ceuta Migrações
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Chega pede suspensão do acordo de Schengen com Espanha após entrada de migrantes em Ceuta

Há 2h e 4min

PS quer ouvir ministro da Educação na Comissão Permanente do Parlamento

Há 2h e 46min

Ministério Público abre inquérito para investigar alegada invasão ao gabinete de André Ventura

Ontem às 19:28

Chega pede reunião da Comissão Permanente para ouvir ministros da Justiça e Administração Interna

Ontem às 11:21
Mais Partidos

Mais Lidas

Voo da TAP declara "PAN PAN" e regressa a Lisboa após ficar sem motor: "Os pilotos são treinados para estas emergências"

Ontem às 18:50

Terminou o secundário em 2025 com 16,5. Mas a média desceu sem ela fazer nada. "Se as regras mudarem todos os anos, a minha média muda todos os anos?"

Hoje às 07:00

Alerta máximo: milhares de pessoas cruzam a fronteira entre Marrocos e Espanha sem controlo

Ontem às 13:55

Pagamento de cinco mil euros em dinheiro no monte de Luís Neves pode dar direito a multa

Ontem às 17:00
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Qualquer dia temos de arranjar um governo de frades franciscanos com voto de pobreza". Sousa Tavares não sabe o que o país exige a Luís Neves

Ontem às 22:46

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

29 jul, 12:11

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

Ontem às 11:03

A fuga do agente de IA da OpenAI foi ainda pior do que nos disseram

29 jul, 21:21

O homem que fez parte da Ucrânia virar-se contra Zelensky quebrou o silêncio

Ontem às 08:11

Como a nova estratégia ucraniana ameaça fazer cair "dois gigantes" russos e contagiar o sistema bancário

Ontem às 08:00

EUA ameaçam deixar a Ucrânia de mãos a abanar depois de promessa que podia mudar a guerra

Hoje às 08:42

Quatro corpos recuperados. Alpinista Nirmal Purja entre os montanhistas apanhados por avalanche no Paquistão

Hoje às 07:35