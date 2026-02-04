Perseguição no mar Egeu termina com a morte de 15 migrantes após colisão entre embarcações

Tiago Ferreira Resende
Há 48 min
Agentes da guarda costeira grega realizam operações de resgate num porto na ilha de Chios, no leste do mar Egeu, Grécia, na noite de terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, após uma colisão entre uma lancha de migrantes e um navio patrulha da guarda costeira ter causado a morte de várias pessoas, segundo as autoridades. (Pantelis Fykaris/Politischios.gr via AP)

25 pessoas precisaram ainda de assistência hospitalar, entre elas 11 crianças

Quinze pessoas perderam a vida na Grécia depois de a embarcação em que seguiam ter colidido com um barco da Guarda Costeira, durante uma perseguição marítima junto à ilha de Chios, no leste do mar Egeu. As autoridades confirmaram a morte de 15 pessoas, número que ainda poderá subir. Entre os mortos contam-se 11 homens e quatro mulheres.

Segundo fontes citadas pela imprensa grega, 25 pessoas foram transportadas para o hospital da ilha, incluindo 11 crianças e duas mulheres grávidas que perderam os bebés. Vários dos feridos apresentavam lesões graves e tiveram de ser submetidos a cirurgias de emergência.

De acordo com a versão oficial da Guarda Costeira, divulgada pelo jornal Kathimerini, o incidente ocorreu quando uma lancha de patrulha detetou uma embarcação rápida a aproximar-se da costa a alta velocidade e sem luzes de navegação, com o objetivo de desembarcar migrantes. As autoridades indicam que foram acionadas luzes intermitentes e sirenes para ordenar a paragem, mas a lancha ignorou os sinais, alterou o rumo e acabou por colidir com o barco da Guarda Costeira. O grande impacto provocou o capotamento da embarcação dos migrantes, atirando um número indeterminado de pessoas ao mar.

Foi então desencadeada uma operação de busca e salvamento que envolveu cinco lanchas de patrulha, um helicóptero e equipas de mergulhadores, ainda em curso, uma vez que não foi possível apurar quantas pessoas seguiam a bordo. Testemunhas citadas pela Reuters estimam que o número possa situar-se entre 30 e 35 ocupantes, valor que não foi oficialmente confirmado.

Segundo um responsável do Ministério dos Transportes Marítimos, ouvido pelo Kathimerini, a embarcação ilegal tentou abalroar o barco de patrulha durante a perseguição, uma versão que ainda não foi confirmada de forma independente. Da colisão resultou ainda dois feridos da Guarda Costeira, que foram encaminhados para o hospital de Chios, sendo que um deles já teve alta.

O acidente acontece numa altura em que a Agência Europeia de Fronteiras está a analisar 12 possíveis casos de violações de direitos humanos por parte da Grécia, incluindo alegadas devoluções sumárias de requerentes de asilo. O governo grego rejeita essas acusações e garante que não pratica expulsões forçadas nem viola direitos humanos.

Temas: Migrantes Grécia Perseguição marítima ilha de Chios Mar Egeu

