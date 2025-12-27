Mais de 840 migrantes resgatados ao largo de Creta nos últimos cinco dias

27 dez 2025, 09:57

Mais de 840 migrantes foram resgatados pela guarda costeira grega em cinco dias a sul da ilha grega de Creta, de acordo com um porta-voz da polícia portuária.

A guarda costeira resgatou 131 migrantes este sábado de manhã ao largo da costa sul de Creta, adiantou o porta-voz. Outras 395 pessoas que procuram asilo na União Europeia já tinham sido resgatadas na sexta-feira ao largo da pequena ilha de Gavdos, a sul de Creta.

Os migrantes encontrados hoje de manhã estavam a bordo de um barco de pesca que navegava a 14 milhas náuticas ao sul de Gavdos e foram resgatados por dois navios da guarda costeira.

Todas estas pessoas, cuja nacionalidade não foi especificada, foram transportadas em segurança para o porto de Gavdos.

Muitos migrantes tentam a perigosa travessia entre a Turquia e as ilhas gregas ou da Líbia para Creta. Mas os naufrágios são numerosos.

No início de dezembro, 17 pessoas foram encontradas mortas após o naufrágio da sua embarcação ao largo de Creta e outras 15 foram dadas como desaparecidas. Apenas duas pessoas sobreviveram.

Os migrantes, na sua maioria sudaneses e egípcios, foram encontrados mortos dentro do seu barco, que estava a encher-se de água, depois de terem partido vários dias antes de Tobruk, na Líbia.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 16.770 pessoas em busca de asilo na União Europeia chegaram a Creta desde o início do ano, muito mais do que nas outras ilhas do mar Egeu.

Em julho, o governo conservador de Kyriakos Mitsotakis suspendeu por três meses a análise dos pedidos de asilo, especialmente das pessoas que desembarcavam em Creta vindas da Líbia.

O primeiro-ministro classificou a medida como “absolutamente necessária” face ao aumento do fluxo de migrantes.