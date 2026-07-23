Governo aprova proposta de lei para que processos contra a AIMA sejam distribuídos pelo território nacional

Agência Lusa , JS
Há 18 min
AIMA (Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images)
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Medida ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa, mas prevê o fim da concentração dos processos em Lisboa

O Governo aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei para que os processos administrativos contra a Agência de Integração, Migrações e Asilo (AIMA) sejam redistribuídos pelos tribunais de todo o país e deixem de estar concentrados em Lisboa.

"Vamos definir um novo critério de competência territorial para as intimações contra a AIMA", anunciou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, precisando que estas ações administrativas passarão a ser feitas "de acordo com a sede ou a residência do requerente".

A medida, que se insere numa reforma alargada da justiça administrativa e fiscal, terá ainda de ser aprovada pela Assembleia da República.

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Temas: Migrantes AIMA Processo Processos AIMA
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