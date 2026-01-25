Mulher e criança encontradas mortas após naufrágio de embarcação no mar Egeu

Agência Lusa
Há 2h e 25min
ARQUIVO - Migrantes chegam em um bote acompanhados por uma embarcação da Frontex na vila de Skala Sikaminias, na ilha grega de Lesbos, após cruzarem o mar Egeu vindos da Turquia, em 28 de fevereiro de 2020. Um relatório muito aguardado, divulgado na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, pelo órgão antifraude da União Europeia sobre o suposto envolvimento da agência de fronteiras da UE, Frontex, no repatriamento ilegal de migrantes da Grécia para a Turquia, concluiu que funcionários da agência estiveram envolvidos no encobrimento de tais incidentes, violando os «direitos fundamentais» das pessoas. (AP Photo/Michael Varaklas, Arquivo)

“Cinquenta migrantes foram resgatados e estão a ser acompanhados pelas autoridades, mas três pessoas continuam desaparecidas”, diz porta-voz da Guarda Costeira da Grécia

As autoridades gregas encontraram este domingo uma mulher e uma criança mortas ao largo de uma ilha do mar Egeu, após o naufrágio de uma embarcação com mais de 50 migrantes, anunciou a polícia portuária.

“Cinquenta migrantes foram resgatados e estão a ser acompanhados pelas autoridades, mas três pessoas continuam desaparecidas”, disse uma porta-voz da guarda costeira grega, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A porta-voz disse que estava em curso uma operação de salvamento com um navio da guarda costeira, sendo esperada ainda hoje a chegada de uma equipa de mergulhadores e socorristas ao local.

A televisão pública Ert noticiou que ventos de força 6 na escala de Beaufort, que tem um máximo de 12, estavam a dificultar as operações de socorro.

Os corpos foram encontrados ao largo da ilha de Ikaria, situada próxima da costa ocidental turca, de onde partem frequentemente pessoas que procuram asilo na União Europeia.

Muitos migrantes tentam, não só a perigosa travessia entre a Turquia e as ilhas gregas próximas, mas também a rota entre a Líbia e Creta, no sul da Grécia.

No início de dezembro, 17 pessoas foram encontradas mortas após o naufrágio da sua embarcação ao largo de Creta e 15 foram dadas como desaparecidas, tendo-se registado apenas dois sobreviventes.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 107 pessoas morreram ou desapareceram em águas gregas durante o ano de 2025.

Dados do projeto “Missing Migrants”, da Organização Internacional para as Migrações (OIM), indicam que cerca de 33.000 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo desde 2014.

