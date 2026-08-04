Montenegro: Portugal está a "criar condições" para integrar migrantes com "dignidade"

Há 1h e 53min

Primeiro-ministro diz-se contra "falta de regulação do fluxo migratório"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta terça-feira em Torres Vedras que Portugal está a criar condições para acolher e integrar migrantes, ao contrário de outros países onde há “falta de regulação do fluxo migratório”.

“Por estes dias, em que nós assistimos incrédulos a fenómenos de falta de regra, de regulação, do fluxo migratório e em que alguns teimam em adotar políticas que têm muitas vezes um efeito de chamada, chamam as pessoas sem lhes proporcionar as condições para os acolher e integrar, em Portugal estamos a fazer aquilo que tem de ser feito. Estamos a criar condições para que as pessoas tenham dignidade quando vêm para Portugal”, disse Luís Montenegro à margem da inauguração da primeira Unidade de Saúde Familiar gerida por privados do país.

Para o primeiro-ministro, as condições passam por “terem um trabalho, uma habitação e acesso àquilo que é elementar na qualidade de vida de uma pessoa, o acesso à saúde, à educação e à mobilidade”.

Cerca de 72.000 pessoas entraram em Ceuta de forma irregular em 24 horas na semana passada e 70.000 já voltaram a Marrocos, disse esta terça-feira o ministro da Administração Interna de Espanha.

Os ministros da Administração Interna da União Europeia (UE) concordaram esta terça-feira que é necessário reforçar as fronteiras e os “mecanismos de regresso” de migrantes, após uma reunião por videoconferência dedicada à crise na fronteira de Ceuta.