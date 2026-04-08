Bill Gates testemunha perante o Congresso dos Estados Unidos no caso Epstein

Agência Lusa , AM
Há 47 min
Bill Gates (Evan Agostini/Invision/AP)

Cofundador da Microsoft será ouvido à porta fechada perante um comité

O fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates vai prestar testemunho ante um comité congressional dos Estados Unidos no âmbito do caso Jeffrey Epstein, no dia 10 de junho, confirmou terça-feira fonte próxima da matéria à agência noticiosa France-Presse.

O cofundador da Microsoft e uma das pessoas mais ricas do mundo será ouvido à porta fechada perante um comité, que pretende questioná-lo sobre as ligações ao pedófilo condenado Epstein.

“Bill Gates recebeu de bom grado a oportunidade”, explicou um porta-voz à France-Presse.

A audição, marcada para 10 de junho, permitirá a Gates esclarecer o que disse quando considerou um “grande erro” ter tido ligações a Epstein, que morreu na cadeia em 2019 antes de ser condenado por crimes sexuais.

“Embora nunca tenha testemunhado ou participado em atividades ilegais com Epstein, encara bem a possibilidade de responder às perguntas do comité para apoiar este importante trabalho”, declarou a porta-voz.

O comité da Casa dos Representantes tem investigado o caso Jeffrey Epstein, ouvindo agora um empresário mencionado no caso, nomeadamente num e-mail guardado, mas não enviado, sobre medicamentos para “tratar Bill dos efeitos de ter sexo com meninas russas”.

Temas: Microsoft Jeffrey Epstein Bill Gates Testemunho

E.U.A.

Bill Gates testemunha perante o Congresso dos Estados Unidos no caso Epstein

Há 47 min

Washington anuncia libertação de jornalista norte-americana sequestrada em Bagdade

Há 58 min
03:26

Donald Trump "está a preparar-se para declarar vitória e parar a guerra contra o Irão"

Hoje às 00:15

Trump avisa Irão em pleno ultimato: "Uma civilização inteira vai morrer esta noite"

Ontem às 13:31
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Uma estratégia "preparada há mais de 25 anos" e um segredo bem guardado dão ao Irão a inesperada resistência à "supremacia aérea" dos EUA

Ontem às 07:00

"Podes devolver os 150€ que te enviei por engano?": PJ investiga nova burla, isto é o que você deve fazer

Ontem às 15:45

Metade dos condutores é portuguesa, metade da frota é elétrica, as inconformidades são quase "inexistentes": revelados dados dos TVDE

Ontem às 12:35

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

5 abr, 22:00

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

5 abr, 19:00

"Cientistas, bibliotecas, arquivos, laboratórios, pessoas que trabalham nesses locais": são todos alvos de assassínios ordenados por Israel / EUA

Ontem às 12:09

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

5 abr, 15:09

Trump anuncia cessar-fogo de duas semanas com o Irão e espera chegar à paz total nesse período

Ontem às 23:48

Liga dos Campeões: Sporting 0-1 Arsenal (fim do jogo)

Ontem às 18:54

Euromilhões: esta é a chave que vale 92 milhões

Ontem às 20:17

Trump avisa Irão em pleno ultimato: "Uma civilização inteira vai morrer esta noite"

Ontem às 13:31

Condutor de TGV morre em colisão com camião no norte de França. Há 27 feridos

Ontem às 09:14