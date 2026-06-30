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Michael saiu de Inglaterra para ir ver o Mundial a Boston. Desapareceu em Barcelona e ninguém sabe de nada há mais de uma semana

António Guimarães
Há 1h e 6min
Michael Hewitt
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Objetivo era ir ver o jogo de Inglaterra com o Gana, mas a família não sabe de nada desde dia 21 de junho

Michael Hewitt são de Inglaterra para ir ver a sua seleção jogar contra o Gana no Mundial, mas há mais de uma semana que ninguém o vê.

A última vez que os familiares e amigos deste britânico de 65 anos estiveram em contacto com ele foi a 21 de junho, quando confirmaram que o homem estava em Barcelona para apanhar um voo rumo a Boston, onde as duas equipas jogaram a segunda jornada do Grupo L a 23 de junho.

O problema é que o também adepto do Leeds United não disse nada desde então, com a família a lamentar a pouca ajuda que está a ter para saber mais informações.

O que a família sabe é tão pouco que nem há certezas de que Michael Hewitt tenha mesmo ido para os Estados Unidos.

Há “muita coisa que não sabemos”, admitiu o irmão Gary à BBC, a quem confirmou a preocupação com a situação do irmão.

Michael Hewitt decidiu quase em cima da hora que queria ir ver o jogo a Boston, não tendo partilhado com ninguém os seus planos de viagem ou de alojamento.

“Ele encontra-se sempre com amigos, com amigos do Leeds, mas também adeptos de Inglaterra”, frisou Gary Hewitt.

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E nem sequer se pode colocar em cima da mesa um cenário de pouca experiência. É que Michael Hewitt está habituado a viajar para ver jogos de futebol fora do país, muitos deles da seleção.

Quando o faz costuma manter contacto com família e amigos, seja através de mensagens de texto, seja por partilhas no Facebook. Só que desta vez nada disso está a acontecer.

Gary Hewitt já fez queixa do desaparecimento na polícia de West Yorkshire, que já tomou conta do caso e contactou a Interpol. De resto, também a polícia espanhola está a tentar perceber o que se passou.

Por agora o que se sabe é que Michael Hewitt esteve mesmo em Barcelona. Embora não tenha dito à família, há imagens de videovigilância e até uma fotografia no Facebook que o confirmam.

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Temas: Michael Hewitt Mundial 2026 Barcelona Boston Celtics Leeds United
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