“Sinners” é o filme do ano e Michael B. Jordan vence Melhor Ator nos Actor Awards

Agência Lusa , AM
Há 2h e 37min
Sinners vence nos Actor Awards (AP)

Os Actor Awards - anteriormente SAG Awards - são entregues a atores pelos outros atores e muitas vezes premeiam papéis e filmes que não vencem noutras galas

“Sinners” foi o grande vencedor da 32.ª edição dos Actor Awards, anteriormente conhecidos como SAG Awards, que foram entregues esta madrugada em Los Angeles e contrariaram o favoritismo de “Batalha Atrás de Batalha”, a caminho dos Óscares. 

“Este projeto é abençoado e, desse ponto de vista, todos nós fomos abençoados por fazer parte desta viagem criada pelo génio Ryan Coogler”, disse o ator Delroy Lindo, que interpreta Delta Slim em “Sinners” e fez o discurso de aceitação do prémio em nome de todo o elenco. 

“Todos os dias trouxemos os nossos corações, as nossas almas e os nossos espíritos para esta empreitada”, disse o ator veterano, que aos 73 anos conseguiu a primeira nomeação para os Óscares pelo seu papel em “Sinners”. “Do fundo do nosso coração, obrigado por tudo.” 

O ator também agradeceu à responsável da Warner Bros., Suzanne Fritz, por ter acreditado no projeto desde o início. 

Outra surpresa da noite foi a vitória de Michael B. Jordan como Melhor Ator, depois de uma temporada de prémios em que Timothée Chalamet venceu quase tudo pelo seu papel em “Marty Supreme”. 

Michael B. Jordan vence prémio de Melhor Ator (AP)

“Nem sei por onde começar, não estava nada à espera disto”, disse o ator ao receber a estatueta, visivelmente surpreendido. “Obrigado, Ryan Coogler, por me teres dado a oportunidade de mostrar o que consigo fazer”, disse Jordan ao realizador de “Sinners”. 

O ator lembrou os tempos em que era um artista aspirante e sonhava ser membro do Sindicato dos Atores – Screen Actors Guild –, agradecendo à mãe por todo o esforço que fez a levá-lo a audições “mesmo quando não havia dinheiro para a gasolina”. 

Também elogiou o elenco de “Sinners” e a apreciação dos atores do sindicato que votaram e estiveram na gala. “Obrigado por me deixarem fazer o meu melhor trabalho. Sinto o amor e o apoio que sempre me deram”.

A vitória do filme foi surpreendente porque “Batalha Atrás de Batalha” é considerado o favorito da temporada, depois de vencer os mais importantes prémios do ano. Onde esse favoritismo se refletiu esta noite foi na vitória de Sean Penn pelo papel de Coronel Stephen J. Lockjaw, apesar de Stellan Skarsgård, de “Valor Sentimental”, ter vencido noutras cerimónias. Aqui, nem estava nomeado.

Nos prémios femininos, nenhuma surpresa: Amy Madigan venceu Melhor Atriz Secundária pelo celebrado papel de Aunt Gladys e Jessie Buckley foi Melhor Atriz por interpretar Agnes Shakespeare em “Hamnet”. 

“Fui completamente transformada pelas pessoas desta sala e não só”, afirmou Buckley, ao aceitar o prémio. “Que forma maravilhosa de viver”, disse, agradecendo à atriz Emily Watson, com a qual contracena em “Hamnet”. “O melhor conselho que me deste foi voltar sempre à essência de ser simplesmente humana”, contou. 

Na televisão, um dos momentos mais aplaudidos da noite foi quando Catherine O’Hara recebeu o prémio póstumo de Melhor Atriz em comédia pelo papel em “The Studio”, série que também deu a Seth Rogen a estatueta de Melhor Ator e foi considerada a melhor na categoria. 

No drama, vitória para “The Pitt” e para Noah Wyle como Melhor Ator, com Keri Russell a levar a estatueta de Melhor Atriz por “A Diplomata”. Michelle Williams saiu vencedora pela minissérie “Dying for Sex” e o jovem Owen Cooper ganhou por “Adolescência”. 

A meio da gala, o presidente do Sindicato dos Atores, Sean Astin, fez uma intervenção para apelar à unidade e oferecer “uma sincera oração pela paz”, depois da intervenção militar dos Estados Unidos no Irão. O mesmo tinha acontecido na noite de sábado, durante os Prémios da Associação de Produtores (PGA Awards), quando a CEO Susan Sprung fez um comentário semelhante. 

Os Actor Awards são entregues a atores pelos outros atores e muitas vezes premeiam papéis e filmes que não vencem noutras galas. A 32.ª edição dos prémios aconteceu no Shrine Auditorium, em Los Angeles.

Temas: Michael B. Jordan Actor Awards Sinners SAG Awards

Artes

“Sinners” é o filme do ano e Michael B. Jordan vence Melhor Ator nos Actor Awards

Há 2h e 37min

Kleber Mendonça Filho: Entre a alegria do Carnaval e as sombras da ditadura, "O Agente Secreto" "é um filme muito brasileiro, mas ao mesmo tempo universal"

Ontem às 18:00

De armas na mão e a cantar o hino. "Mr. Nobody Against Putin" mostra como a Rússia está a doutrinar as suas crianças para a guerra

28 fev, 22:00

Bryan Adams marca concertos para Porto e Lisboa em novembro

27 fev, 10:34
Mais Artes

Mais Lidas

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

Ontem às 09:00

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

Ontem às 16:58

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

Ontem às 20:03

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

Ontem às 13:18

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

28 fev, 15:08

O que se sabe sobre o ataque com mísseis do Irão a território europeu (que envolve o 2.º maior exército da NATO)

Ontem às 12:35

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

28 fev, 19:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

Ontem às 20:53

"Estou numa prisão domiciliária." Alice, 65 anos, está entre dois concelhos varridos pelo "comboio de tempestades" e não é prioridade para nenhum

Ontem às 08:00

A China é a superpotência das energias limpas, mas há outro país à perna e a avançar ainda mais depressa

Ontem às 12:00

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

27 fev, 20:25

Os turistas já não aguentam mais. Está na hora de tornar as casas de banho dos hotéis privadas novamente

28 fev, 17:00