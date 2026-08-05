Escândalo no México: maior e mais prestigiada universidade do país obriga 58 mil estudantes a repetir exame após suspeitas de fraude

Tiago Ferreira Resende
Há 55 min
Os estudantes participam num evento de campanha de Maria de Jesus Patricio, conhecida como MariChuy, candidata à presidência do Congresso Nacional Indígena, na Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM), na Cidade do México, na terça-feira, 28 de novembro de 2017. Muitos dos indígenas mexicanos, empobrecidos e sem voz, vêem Patricio como uma forma de fazer valer a sua própria voz na política. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
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Os resultados dos exames, que pela primeira vez foram realizados totalmente online, revelaram um aumento inesperado das classificações

A maior e mais prestigiada universidade do México decidiu obrigar cerca de 58 mil candidatos a repetir o exame de acesso ao ensino superior, depois de os resultados obtidos terem levantado fortes suspeitas de fraude em larga escala.

A Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM) vai realizar uma nova prova presencial, abandonando a experiência do exame totalmente online que marcou este ano o processo de admissão.

Ao todo, quase 160 mil estudantes participaram no exame realizado à distância, que recorreu a um sistema de vigilância com inteligência artificial, reconhecimento facial e de voz para tentar impedir irregularidades. No entanto, os resultados revelaram um aumento inesperado das classificações.

Enquanto entre 2021 e 2025 apenas 3,5% dos candidatos alcançavam 100 ou mais pontos em 120 possíveis, este ano essa percentagem subiu para 16%. Nos exames para o curso de Medicina, um dos mais concorridos, quase 30% dos candidatos ultrapassaram essa marca.

A situação, segundo o The Guardian, desencadeou uma forte polémica no país. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, admitiu mesmo que o caso poderá justificar uma investigação por parte da Procuradoria-Geral. Entretanto, centenas de candidatos manifestaram-se na Cidade do México contra a decisão de terem de repetir a prova, bloqueando importantes vias da capital.

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Enquanto isso, o reitor da universidade, Leonardo Lomelí, reconheceu publicamente os problemas do processo e pediu desculpa aos estudantes que realizaram o exame de forma honesta, mas defendeu que a repetição é indispensável para garantir igualdade de oportunidades e credibilidade no acesso ao ensino superior. O responsável anunciou ainda que o início do próximo ano letivo para os novos alunos será adiado de 10 para 31 de agosto.

A UNAM já tinha anulado os resultados de 3.174 exames por irregularidades como usurpação de identidade, ajuda externa e utilização de inteligência artificial. Além disso, apresentou uma queixa-crime para investigar alegados esquemas de venda de respostas e outros serviços fraudulentos dirigidos aos candidatos e respetivas famílias.

O escândalo levou a universidade a suspender temporariamente todo o processo de admissões e a criar uma comissão técnica para reavaliar a situação, numa decisão inédita nos 115 anos da sua história moderna.

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