Quando o México jogou um Mundial de Levi’s

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FIO DE JOGO || Não é muito comum ver uma marca de roupa casual aventurar-se no mundo do futebol

Sabemos que o título é enganador. Se estava à espera de ver jogadores mexicanos equipados com 501 a ziguezaguear pelos relvados, vai ficar desapontado. No entanto, o México já jogou um Mundial com equipamentos da marca americana.

Estávamos no ano de 1978. O Mundial iria ser jogado na Argentina sob um clima tenso de uma ditadura militar impiedosa. Pouco tempo antes da competição, mais a norte, a Levi’s tinha criado a sua divisão de equipamentos desportivos. O foco não era o futebol, mas sim vestir os atletas americanos nos Jogos Olímpicos de 1980 e 1984. Contudo, a marca precisava de preparar-se para o grande momento.

"A Levi’s estava a explorar as oportunidades e a analisar se poderíamos lançar-nos no segmento do vestuário desportivo, para além dos nossos produtos principais, que são as camisas e as calças de ganga", disse ao site da marca Carol Yenne, uma das pessoas que fez parte da divisão de competição da marca americana.

No Mundial de 1978, a cobaia foi o México. Na verdade, o equipamento era manufaturado pela Adidas, com a Levi’s apenas a colocar o logótipo da marca. Mesmo assim, não deixa de ser assinalável que uma marca com tanta expressão no mundo da moda normal tenha decidido entrar no desporto-rei.

Did you know Mexico's shirts in the 1978 World Cup were produced by Levis?



🇲🇽 pic.twitter.com/pKKgJkanVc — Classic Football Shirts (@classicshirts) July 1, 2022

Infelizmente para o México, as prestações da seleção ficaram aquém. A turma de Hugo Sánchez nem conseguiu fazer o que habitualmente faz, que é passar a fase de grupos, e perdeu os três jogos com Tunísia, Polónia e Alemanha Ocidental, este último por 6-0.

Posteriormente, a Levi’s falhou parcialmente o seu objetivo: não conseguiu vestir a equipa americana para os Jogos Olímpicos de 1980, realizados em Moscovo, devido ao boicote americano. Porém, quatro anos depois, os atletas americanos equiparam-se mesmo de Levi’s para uns Jogos caseiros em Los Angeles.

Recentemente, a marca de moda voltou a estar associada ao Mundial de futebol, desta vez de forma inadvertida. A Levi’s dá o nome comercial a um dos estádios do corrente Mundial, o Levi’s Stadium em São Francisco – conhecido durante a competição como San Francisco Bay Area Stadium. Como tal, há um grande logótipo da marca por cima do ecrã gigante, que a FIFA decidiu cobrir por não se tratar de um dos patrocinadores do evento. A Levi’s aproveitou a ocasião para fazer uma campanha de marketing, como pode ver aqui.