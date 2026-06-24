Será que é desta que o México afasta a maldição?

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FIO DE JOGO || Os mexicanos nunca conseguiram vencer um encontro dos oitavos de final de um Mundial

Falar do México em contexto futebolístico dá pano para mangas. O país organizou dois Mundiais, produziu inúmeros jogadores lendários e é dos mais apaixonados pelo desporto-rei. As prestações da sua seleção na competição principal do futebol de seleções, porém, não condizem com toda a rica história do futebol no país.

Primeiro, é preciso dizer que o México só não participou em cinco Mundiais: não se qualificou em 1934, 1974 e 1982, desistiu em 1938 e foi excluído da qualificação para o Mundial de 1990, após um escândalo de utilização irregular de jogadores na sua seleção de sub-20. Os resultados não estavam lá, contudo. Foi eliminado na fase de grupos nas seis primeiras edições em que participou, conseguindo a primeira vitória apenas na quinta, no Mundial do Chile de 1962, frente aos checoslovacos, futuros finalistas.

As grandes campanhas surgiram nos Mundiais que organizou, em 1970 e 1986, quando atingiu os quartos de final. Na primeira competição, os mexicanos foram dizimados nos quartos de final pela Itália após vitórias sobre El Salvador e Bélgica na fase de grupos. Em 1986, a história foi mais ingrata. A seleção mexicana não perdeu nenhum jogo no tempo regulamentar e foi eliminada nos penáltis frente à Alemanha Ocidental. Harald Schumacher defendeu os penáltis de Quirarte e Raúl Servín.

Após a exclusão do Itália 90, o Mundial dos EUA era a oportunidade perfeita para o México se afirmar. Com Hugo Sánchez já na fase terminal da carreira e as camisolas excêntricas de Jorge Campos, a seleção mexicana passou a fase de grupos, mesmo após uma derrota no jogo inaugural frente à Noruega. O desfecho dos oitavos de final foi novamente cruel. Frente à Bulgária – cuja história contámos aqui -, uma estreante em fases a eliminar em Mundiais, os mexicanos perderam novamente nas grandes penalidades após uma prestação desastrosa; García Aspe atirou a bola para a fila Z e Marcelino Bernal e Jorge Rodríguez permitiram as defesas de Borislav Mihaylov. Foi o início do que seriam sete eliminações consecutivas nos oitavos de final.

Em 1998, o adversário nos oitavos de final era a Alemanha. Luis Hernández, já com três golos na competição, adiantou a seleção tricolor no início da segunda parte, mas falhou de forma escandalosa o golo que daria o 2-0 aos 60 minutos. Nos últimos 15 minutos, Klinsmann e Bierhoff deram a volta. A baixa estatura de Jorge Campos certamente não ajudou no segundo golo alemão.

Oliver Bierhoff marca contra o México nos oitavos de final do Mundial de 1998 (Michel Lipchitz/AP)

Em 2002 veio uma excelente oportunidade. Os EUA tinham uma equipa competitiva, mas ao alcance da seleção mexicana. Brian McBride e Landon Donovan trataram de acabar com as esperanças dos vizinhos. No entanto, o México tem razões de queixa do árbitro, o português Vítor Pereira, que não assinalou uma mão clara de Gregg Berhalter aos 54 minutos, ainda o jogo estava 1-0 para os americanos.

Nos dois Mundiais seguintes, o México foi vítima de Messi e companhia. A primeira derrota foi mais dura. Rafa Márquez adiantou os mexicanos ainda bem cedo, mas o jogo acabou por ir a prolongamento. Aos 98 minutos, outro fenómeno do Entrocamento tramou a tricolor: Maxi Rodríguez marcou um golo do outro mundo para enviar a Argentina para os quartos. Em 2010, os mexicanos não tiveram qualquer chance de passar, enterrados com um bis de Tevez e um golo de Gonzalo Higuaín.

O Mundial do Brasil esteve para ser diferente. Passaram um grupo complicado após vitórias sobre Camarões e Croácia e um empate com o anfitrião. Os oitavos foram com os Países Baixos e a seleção mexicana esteve quase, quase a quebrar a maldição. Giovani dos Santos deu a vantagem ao México até tudo se desmoronar perto dos 90. Wesley Sneijder empatou aos 88 e, num lance vergonhoso, Pedro Proença apitou penálti após um mergulho de Arjen Robben na área. Os mexicanos nem queriam acreditar, mas era novamente uma eliminação nos oitavos de final.

Arjen Robben conseguiu enganar Pedro Proença, que assinalou a grande penalidade que deu a passagem dos Países Baixos aos quartos de final do Mundial de 2014 às custas do México (Wong Maye-E/AP)

2018 não foi melhor. O México bateu a Alemanha no jogo inaugural, mas um desastre frente à Suécia, com uma derrota por 0-3, ditou que os mexicanos iriam encontrar um hiperfavorito Brasil nos oitavos. Tal como em 2010, nem cheiraram a vitória. Quatro anos volvidos, a maldição foi quebrada, mas de forma inversa: nem passaram a fase de grupos, perdendo o segundo lugar do grupo nos descontos do encontro frente à Arábia Saudita.

O terceiro Mundial caseiro está a correr bem de momento. Vamos ver até quando.