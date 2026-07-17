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Sismo de 7,4 atinge México e Guatemala. Há risco de tsunami

CNN Portugal
Há 26 min
México
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Sistema de alerta de tsunamis dos EUA admite risco de "ondas de tsunami perigosas nas costas situadas num raio de 300 quilómetros do epicentro"

Foi sentido um sismo de 7,4 em Puerto Madero, na costa de Chiapas no México, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

As autoridades norte-americanas alertam que há risco de tsunami na sequência do abalo sísmico. "É possível que ocorram ondas de tsunami perigosas nas costas situadas num raio de 300 quilómetros do epicentro", alerta o sistema de alerta de tsunamis dos EUA.

O epicentro do terramoto ocorreu a cerca de dez quilómetros de profundidade. De acordo com a Reuters, o sismo foi sentido também na Guatemala.

Mapa de intensidade sísmica do Serviço Geológico dos Estados Unidos (Fonte: USGS)​​​​​​

 

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Temas: México Guatemala Sismo
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