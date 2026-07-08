‘El Mayo’: México vai investigar se captura de traficante pelos EUA violou a sua soberania

Há 2h e 55min

A embaixada dos EUA no México assegurara em 2024 que nenhuma agência do país tinha participado na operação

O México anunciou que vai investigar se os Estados Unidos (EUA) violaram a sua soberania, quando capturaram o traficante de droga Ismael ‘El Mayo’ Zambada, em 2024.

A polícia federal norte-americana (FBI, na sigla em Inglês) exibiu o avião em que viajava o traficante quando foi detido, apresentando-o como parte de uma sua operação.

“Se uma das agências dos EUA participou nesta operação, então terá violado tratados internacionais e a Constituição mexicana”, afirmou a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na terça-feira durante uma conferência de imprensa.

A embaixada dos EUA no México assegurara em 2024 que nenhuma agência do país tinha participado na operação, recordou a ministra do Interior, Rosa Icela Rodríguez, na mesma conferência de imprensa.

“As versões são contraditórias. Alguém mentiu”, acentuou.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada foi detido à chegada a solo dos EUA, em julho de 2024, ao mesmo tempo que Joaquín Guzmán López, filho de um seu antigo sócio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que já estava preso.

Zambada afirma ter sido raptado por Guzmán López que, em dezembro, ao confessar-se culpado de tráfico de droga, reconheceu ter enganado Zambada para o transferir para os EUA.

O filho de ‘El Chapo’ confessou que esta operação destinava-se a obter a indulgência dos juízes.

O que foi considerado uma traição do filho de ‘El Chapo’ contra Zambada desencadeou uma guerra intestina entre as fações do cartel de Sinaloa, que já causou mais de 1.200 mortes no México.