Acidente ferroviário causa pelo menos 13 mortos e 98 feridos no México

Agência Lusa , MM
29 dez 2025, 07:40
Comboios

Trinta e seis feridos foram hospitalizados e cinco encontram-se em estado grave

Um comboio com 250 pessoas a bordo descarrilou no domingo no estado de Oaxaca, no sul do México, fazendo pelo menos 13 mortos e 98 feridos, segundo as autoridades.

"Após o acidente, 139 pessoas estão fora de perigo, 98 estão feridas (...) e, infelizmente, 13 pessoas perderam a vida", informou a Marinha mexicana, responsável pela linha férrea afetada.

Em comunicado, a Marinha acrescentou que, dos feridos, 36 foram hospitalizados e cinco encontram-se em estado grave.

A Marinha explicou ainda que, durante a operação de busca e salvamento, foram mobilizados 360 militares, 20 viaturas, quatro ambulâncias terrestres, três ambulâncias aéreas e um drone tático.

O comboio tinha partido de Salina Cruz, na costa do Pacífico, com destino a Coatzacoalcos, no estado de Veracruz, no Golfo do México.

Esta ferrovia, denominada Corredor Interoceânico Tehuantepec, que liga as duas costas mexicanas, foi inaugurada em 2023.

Era um dos projetos de infraestruturas mais importantes do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que procurava impulsionar o desenvolvimento económico do sudeste do país.

Com esta nova rota de comunicação interoceânica, o México quis impulsionar o comércio internacional, ligando a Ásia à costa leste dos Estados Unidos e à Europa através do ponto mais estreito do país que liga o Pacífico ao Atlântico, numa passagem que pretende competir com o Canal do Panamá.

A sucessora de Obrador na Presidência do México, Claudia Sheinbaum, indicou que os feridos foram levados para o hospital.

"Os agentes ministeriais da Procuradoria Federal em Oaxaca, juntamente com peritos e polícias, estão a coordenar os esforços com as autoridades federais e estaduais para conduzir as investigações necessárias", acrescentou a Procuradora-Geral Ernestina Godoy, na rede social X.

A 20 de dezembro, na mesma linha férrea, um comboio embateu num camião de mercadorias que tentava atravessar uma passagem de nível no estado de Chiapas, no sul do país, sem provocar feridos.

Temas: México Comboio Oaxaca Acidente Acidente ferroviário

Mundo

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14

Mulher morta durante operação de agentes de imigração em Minneapolis, EUA

Ontem às 21:50
03:18

"O direito internacional é direcionado por quem tem a força e faz-se através de uma submissão voluntária" de "quem não tem poder"

Ontem às 21:03
Mais Mundo

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41