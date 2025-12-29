Acidente ferroviário causa pelo menos 13 mortos e 98 feridos no México

29 dez 2025, 07:40

Trinta e seis feridos foram hospitalizados e cinco encontram-se em estado grave

Um comboio com 250 pessoas a bordo descarrilou no domingo no estado de Oaxaca, no sul do México, fazendo pelo menos 13 mortos e 98 feridos, segundo as autoridades.

"Após o acidente, 139 pessoas estão fora de perigo, 98 estão feridas (...) e, infelizmente, 13 pessoas perderam a vida", informou a Marinha mexicana, responsável pela linha férrea afetada.

Em comunicado, a Marinha acrescentou que, dos feridos, 36 foram hospitalizados e cinco encontram-se em estado grave.

A Marinha explicou ainda que, durante a operação de busca e salvamento, foram mobilizados 360 militares, 20 viaturas, quatro ambulâncias terrestres, três ambulâncias aéreas e um drone tático.

O comboio tinha partido de Salina Cruz, na costa do Pacífico, com destino a Coatzacoalcos, no estado de Veracruz, no Golfo do México.

Esta ferrovia, denominada Corredor Interoceânico Tehuantepec, que liga as duas costas mexicanas, foi inaugurada em 2023.

Era um dos projetos de infraestruturas mais importantes do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que procurava impulsionar o desenvolvimento económico do sudeste do país.

Com esta nova rota de comunicação interoceânica, o México quis impulsionar o comércio internacional, ligando a Ásia à costa leste dos Estados Unidos e à Europa através do ponto mais estreito do país que liga o Pacífico ao Atlântico, numa passagem que pretende competir com o Canal do Panamá.

A sucessora de Obrador na Presidência do México, Claudia Sheinbaum, indicou que os feridos foram levados para o hospital.

"Os agentes ministeriais da Procuradoria Federal em Oaxaca, juntamente com peritos e polícias, estão a coordenar os esforços com as autoridades federais e estaduais para conduzir as investigações necessárias", acrescentou a Procuradora-Geral Ernestina Godoy, na rede social X.

A 20 de dezembro, na mesma linha férrea, um comboio embateu num camião de mercadorias que tentava atravessar uma passagem de nível no estado de Chiapas, no sul do país, sem provocar feridos.