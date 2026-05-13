Exclusivo: agentes da CIA estão a facilitar assassinato de membros de cartéis de droga no México

Há 1h e 18min

Esta imagem extraída de um vídeo mostra um carro a explodir numa autoestrada em Tecámac, no México, matando Francisco "El Payin" Beltran, membro de nível médio do Cartel de Sinaloa, e o seu motorista

CIA intensifica guerra secreta contra os cartéis com operações mortíferas no México

No início desta primavera, uma misteriosa explosão em plena luz do dia destruiu um carro que transportava um alegado agente do cartel numa das autoestradas mais movimentadas do México, nos arredores da capital.

Francisco Beltran morreu instantaneamente juntamente com o seu motorista; os corpos foram encontrados caídos nos bancos após a explosão concentrada. Vídeos e fotografias do ataque, ocorrido a 28 de março, mostram uma rápida explosão de chamas, com o carro a continuar a avançar, saindo da autoestrada.

Conhecido como "El Payin", Beltran foi acusado de ser um membro de nível médio do Cartel de Sinaloa, uma das organizações de tráfico de droga mais notórias do México, segundo analistas de segurança mexicanos e fontes familiarizadas com as suas atividades.

As autoridades mexicanas mantiveram extremo sigilo em torno da explosão, mas várias fontes afirmam à CNN que o ataque foi um assassinato seletivo, facilitado por agentes operacionais da CIA. Um dispositivo explosivo tinha sido escondido no interior do veículo, revelou o Procurador-Geral do Estado do México à CNN.

A operação contra Beltran fazia parte de uma campanha alargada e até então não divulgada da CIA no México — liderada pela secreta e de elite Ground Branch da agência — para desmantelar as redes de cartéis bem enraizadas, segundo disseram à CNN essas fontes, bem como duas outras pessoas familiarizadas com a campanha. O presidente Donald Trump designou vários desses grupos como organizações terroristas estrangeiras e considerou-os em guerra com os Estados Unidos.

Desde o ano passado, agentes da CIA no México têm participado diretamente em ataques mortais contra vários membros de cartéis, na sua maioria de nível médio, afirmaram as fontes. "A letalidade das suas operações aumentou significativamente", disse uma das pessoas informadas sobre as operações. "É uma expansão significativa do tipo de ação que a CIA tem estado disposta a realizar no México."

O nível de envolvimento da CIA nas operações tem variado, segundo as fontes, desde a partilha mais passiva de informações e a prestação de apoio geral até à participação direta em operações de assassinato.

A CIA recusou-se a comentar esta notícia. Várias agências governamentais mexicanas não responderam aos pedidos de comentário.

O ataque a Beltran foi ousado, mesmo para os padrões da violência típica dos cartéis mexicanos, e analistas mexicanos debateram nos dias seguintes se isso poderia sinalizar uma nova dimensão preocupante e sofisticada da guerra entre cartéis.

"Temos vivido numa guerra anárquica há muitos meses em Sinaloa", disse o jornalista mexicano José Cárdenas no seu programa de televisão transmitido pelo Grupo Fórmula nos dias após o ataque. "Mas ataques como este, se confirmados, numa área próxima da capital do país, bem, nunca ouvi falar de nada semelhante."

Um antigo agente paramilitar da CIA disse à CNN que, conhecendo a forma como a agência opera, "eles queriam definitivamente que este incidente criasse na mente de todos a pergunta: “Quem fez isto?”"

O envolvimento da CIA em operações recentes que visavam figuras de destaque dos cartéis, como Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, tem sido bem documentado, embora grande parte dessa atividade tenha sido publicamente descrita como partilha de informações.

Jornais à venda na Cidade do México a 23 de fevereiro, um dia depois de o exército mexicano ter morto o líder do Cartel de Jalisco de Nova Geração, Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”. " Jon Orbach/AP

Mas a atividade secreta da agência no México vai muito além desses poucos casos que atraíram a atenção internacional e envolve uma participação muito mais direta, disseram fontes à CNN.

A estratégia, segundo as fontes, é desmantelar redes inteiras de cartéis, o que envolve não só remover aqueles que estão no topo, mas também identificar vulnerabilidades em toda a organização e visar sistematicamente os membros de nível inferior que servem como peças-chave na empresa de tráfico.

Essas operações atraem frequentemente pouca atenção fora do México ou, em alguns casos, mesmo para além da região específica onde ocorrem, porque os alvos não são tão conhecidos. Isso tem permitido, normalmente, que o envolvimento da CIA permaneça em segredo. O manual de operações não é muito diferente das missões antiterroristas concebidas para destruir grupos no Médio Oriente e noutras partes do mundo, revelaram à CNN responsáveis atuais e antigos da segurança nacional dos EUA.

As operações podem também ser ilegais ao abrigo da lei mexicana — sem a autorização expressa do governo federal, os agentes estrangeiros estão impedidos de participar em operações de aplicação da lei, nos termos da Constituição mexicana.

"Não é de todo claro que todas as suas missões sejam coordenadas com o governo [mexicano]", afirmou uma das fontes.

A CNN contactou o gabinete da Presidência do México e a Secretaria de Relações Exteriores, mas não recebeu comentários antes da publicação.

O Secretário de Segurança do México, Omar Garcia Harfuch, afirmou numa publicação no X após a publicação na terça-feira: "O Governo do México rejeita categoricamente qualquer versão que procure normalizar, justificar ou sugerir a existência de operações letais, secretas ou unilaterais por parte de agências estrangeiras em território nacional."

A CIA continuou também a desempenhar discretamente um papel fundamental em operações não letais, fornecendo informações que ajudaram as forças mexicanas a prender pelo menos uma figura de nível médio a alto do cartel nos últimos meses, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

O número exato de agentes da CIA a operar no México tem oscilado nos últimos meses, mas tem sido, em geral, uma força reduzida, afirmaram as fontes.

A presença da agência no México ainda tem margem para crescer, disseram duas das fontes à CNN. E referiram que a CIA ainda não mobilizou o "ecossistema completo" de recursos da sua filial no terreno.

Os primeiros indícios de uma presença clandestina da CIA no México vieram a público no final do mês passado, quando dois funcionários da embaixada dos EUA, que também eram agentes da CIA, morreram num acidente de carro no estado mexicano de Chihuahua. Horas antes, eles e mais dois agentes da CIA tinham participado numa operação a um laboratório de metanfetamina liderada pelo diretor da Agência Estadual de Investigação de Chihuahua, disseram fontes à CNN.

Numa operação conjunta, a Agência Estadual de Investigação (AEI) e o Ministério da Defesa Nacional (Sedena) localizaram dois laboratórios, aparentemente destinados à produção de drogas sintéticas, e um acampamento com provisões para consumo humano. Foto: Governo do Estado de Chihuahua

Os quatro agentes da CIA, que estavam vestidos à civil e mantinham os rostos parcialmente cobertos, eram membros da Ground Branch, segundo as fontes — e o governo federal do México afirmou posteriormente que não os tinha autorizado a estar lá.

As raízes de uma campanha

O governo tem vindo a preparar o terreno para uma presença alargada e mais letal da CIA no México desde os primeiros dias do segundo mandato de Trump, com o diretor da CIA, John Ratcliffe, focado em expandir o papel da agência em missões de combate aos cartéis e operações secretas relacionadas desde que foi nomeado para o cargo, revelou anteriormente à CNN uma fonte familiarizada com os seus esforços.

Trump designou os principais cartéis mexicanos, incluindo Sinaloa, Jalisco e Nueva Familia Michoacána, como organizações terroristas estrangeiras pouco depois de assumir o cargo, o que proporcionou cobertura legal para algumas autoridades adicionais dos serviços secretos dos EUA. A CIA começou então a analisar as suas opções legais para usar força letal contra cartéis no México e além-fronteiras, segundo noticiou a CNN, e também começou a aumentar o número de drones de vigilância que sobrevoavam o México.

Por volta da mesma altura, Ron Johnson, um antigo oficial paramilitar da CIA, foi confirmado como o novo embaixador dos EUA no México, colocando um funcionário com profunda experiência nos serviços secretos dos EUA numa posição-chave para interagir com as autoridades mexicanas.

"Ele tem sido fundamental para todo este esforço", disse o antigo oficial da CIA, que mantém contacto com ex-colegas dentro da agência.

Um porta-voz do Departamento de Estado afirmou: "O embaixador Johnson coordena a colaboração dos EUA com as autoridades mexicanas neste esforço conjunto."

"Os Estados Unidos e o México continuam a tomar medidas bilaterais decisivas para desmantelar os cartéis transnacionais que ameaçam as comunidades em ambos os lados da fronteira", acrescentou o porta-voz.

Ronald Johnson, nomeado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para o cargo de embaixador dos EUA no México, durante uma audiência de confirmação na Comissão de Relações Externas do Senado, em Washington, DC, EUA, na quinta-feira, 13 de março de 2025. Al DragoBloomberg/Getty Images

A presença no terreno e as operações da CIA no México intensificaram-se no final do ano passado, depois de Trump ter formalmente atualizado e alargado as competências da agência para realizar ataques letais e ações secretas na América Latina, afirmaram as fontes. Trump indicou num discurso na semana passada que uma "força terrestre" já estava em ação no México para eliminar traficantes, mas não deu mais detalhes sobre a natureza da força.

"As drogas que entram [nos EUA] por via marítima diminuíram 97%", afirmou, elogiando a campanha letal das Forças Armadas dos EUA contra suspeitos de tráfico de drogas que operam no Caribe e no leste do Oceano Pacífico, embora a fonte do número que ele forneceu não fosse clara. "E agora lançámos a força terrestre, o que é muito mais fácil. E vão ouvir algumas queixas de… representantes do México e de outros locais. Mas se eles não vão fazer o trabalho, então nós vamos fazê-lo. E eles compreendem isso."

Num documento divulgado publicamente esta semana, delineando a sua estratégia antiterrorista, a administração Trump afirmou que a “neutralização” dos cartéis no Hemisfério Ocidental é a sua “primeira” prioridade, acrescentando que os EUA continuarão a visar cartéis designados no estrangeiro, mesmo que isso signifique agir unilateralmente.

“Fá-lo-emos em conjunto com os governos locais quando estes estiverem dispostos e aptos a colaborar connosco”, afirma o documento. “Se não puderem, ou não quiserem, tomaremos ainda assim todas as medidas necessárias para proteger o nosso país, especialmente se o governo em questão for cúmplice dos cartéis.”

‘Ir além dos limites’

As operações da CIA no México são de alto risco, convidando a uma possível retaliação por parte de membros dos cartéis que atravessam frequentemente a fronteira entre os EUA e o México, afirmaram as fontes.

“Existe definitivamente a preocupação de que isto possa facilmente transbordar para os EUA”, observou o antigo funcionário da CIA.

Embora várias fontes tenham reconhecido que nem todos no governo mexicano são informados sobre todas as operações — por vezes de forma deliberada para manter a negação —, também salientaram que a CIA tende a não conduzir operações unilateralmente.

"Eles vão além dos limites", disse um antigo alto funcionário dos EUA. "Acho que é perigoso. É preciso estar sempre atento a tudo."

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou que não foi informada antecipadamente sobre a participação da CIA na operação ao laboratório de metanfetamina em Chihuahua e mostrou-se furiosa na sequência do incidente.

"Não pode haver agentes de nenhuma instituição governamental dos EUA a operar no território mexicano", afirmou numa conferência de imprensa após o incidente ter sido divulgado.

Claudia Sheinbaum, presidente do México, durante uma conferência de imprensa no Palácio Nacional, na Cidade do México, México, a 22 de abril de 2026. Solrac Santiago/NurPhoto/Getty Images

Nos termos de uma lei de segurança nacional aprovada no México em 2020, todos os agentes estrangeiros são obrigados a comunicar a sua localização ao governo federal e a apresentar relatórios mensais sobre as suas atividades, e Sheinbaum sugeriu que a presença da CIA em Chihuahua poderá ter violado essa lei.

"Esperemos que este seja um caso excecional", afirmou Sheinbaum. "E que uma situação como esta nunca mais volte a acontecer."

José Luis Valdés Ugalde, investigador sénior e professor do Centro de Investigação sobre a América do Norte da Universidade Nacional Autônoma do México, disse à CNN que o governo federal do México está plenamente ciente da presença da CIA no país, mas ainda não decidiu com que rigor tentará controlar as atividades da agência no local, nem qual o grau de transparência a adotar perante o público.

Em termos gerais, o incidente de Chihuahua “diz muito sobre a desconfiança que os Estados Unidos têm do governo federal [mexicano]”, disse Ugalde.

"O facto de ter sido feito à margem, através do governo do estado de Chihuahua, sem necessidade de envolver o governo federal, revela a péssima relação que o México tem com os Estados Unidos no que diz respeito aos grupos de inteligência que participam ou não nas operações mexicanas contra os cartéis."

Colaboração dos EUA com o México

Sheinbaum está numa corda bamba política delicada. Trump ameaçou enviar as forças armadas dos EUA para o México se o seu governo não fizer mais para controlar os cartéis, que ele já acusou anteriormente de trabalhar diretamente com autoridades mexicanas. Fechar os olhos às operações secretas da CIA no México destinadas a eliminar traficantes poderia manter Trump satisfeito e evitar a possibilidade de uma operação militar aberta dos EUA, disseram as fontes.

Por exemplo, depois de as forças especiais mexicanas terem morto o líder do Cartel de Jalisco Nova Geração, “El Mencho”, numa operação em Jalisco em fevereiro, o governo mexicano reconheceu que a informação da CIA tinha sido fundamental para o localizar, mas Sheinbaum afirmou que não houve “absolutamente nenhum envolvimento das forças dos EUA” na operação.

Veículos queimados espalham-se pela estrada depois de o exército mexicano ter morto o líder do Cartel de Jalisco Nova Geração, Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, em Guadalajara, México, a 23 de fevereiro. Marco Ugarte/AP

A palavra “envolvimento” deixa alguma margem de manobra, afirmaram fontes. Embora os agentes operacionais da CIA não tenham premido o gatilho, estavam na área durante a operação a fornecer aos mexicanos informações em tempo real, apoio e equipamento.

Quando suspeitos de pertencerem ao cartel desencadearam uma onda de violência em resposta à morte de El Mencho — incendiando autocarros e estabelecimentos comerciais enquanto entravam em confronto com as forças de segurança mexicanas —, as autoridades norte-americanas foram apanhadas de surpresa e forçadas a agir rapidamente para tentar garantir a segurança dos agentes norte-americanos, de acordo com uma autoridade norte-americana informada sobre o assunto. Autoridades do governo trabalharam para tentar evacuar o pessoal do FBI e da CIA que operava a partir de locais que estavam no centro de ataques com bombas incendiárias e tiroteios a céu aberto, disse a autoridade.

No governo anterior, as operações dos EUA no México eram coordenadas principalmente pela Drug Enforcement Administration (DEA), que passou décadas a construir relações e a treinar com unidades selecionadas da Marinha do México, conhecidas como SEMAR, afirmam autoridades atuais e antigas.

Num país com graves problemas de corrupção nas forças da ordem, conhecido por estar infiltrado por agentes dos cartéis, trabalhar diretamente com forças de segurança mexicanas selecionadas ajudou não só a proteger informações confidenciais para operações anticarteis, mas também a proteger as vidas das forças norte-americanas e mexicanas que trabalham em conjunto para ajudar a capturar líderes dos cartéis.

Mas, nos últimos meses, a CIA tem vindo a trabalhar deliberadamente de forma mais estreita com funcionários mexicanos selecionados a nível regional, estadual e local do que nunca no passado, principalmente devido às preocupações da agência de que os cartéis tenham efetivamente infiltrado alguns elementos do governo mexicano.

A acentuar ainda mais a desconfiança entre as autoridades dos EUA e do México, o Departamento de Justiça dos EUA acusou no mês passado o atual governador de Sinaloa, que é membro do partido político Morena, no poder, liderado por Sheinbaum, e outros nove funcionários mexicanos atuais e antigos de conspirarem ativamente com o Cartel de Sinaloa.

Um incidente ocorrido em 2012 continua a servir de aviso para a CIA. Em agosto desse ano, mais de uma dúzia de agentes da polícia federal mexicana, vestidos à civil, emboscaram um veículo blindado da Embaixada dos EUA com matrículas diplomáticas que transportava dois agentes da CIA e o seu motorista, um fuzileiro naval mexicano. As autoridades norte-americanas suspeitaram, na altura, que o ataque fosse uma tentativa de assassinato a mando de um cartel. Doze dos agentes da polícia foram condenados por tentativa de homicídio e sentenciados a décadas de prisão.

"A Ground Branch é muito boa a evitar ser morta pelos tipos com quem trabalha", disse o antigo agente paramilitar da CIA. "Mas o único lugar onde realmente nos preocupamos em sermos abatidos é o México. As forças armadas e a polícia mexicanas estão infiltradas pelos cartéis. E o ataque de 2012 ainda afeta a forma como a agência encara a situação atual lá."