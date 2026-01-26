Pelo menos 11 mortos em ataque armado num campo de futebol no México

Agência Lusa , WL
Há 2h e 23min
Bandeira México (AP Photo/Marco Ugarte)

Ataque ocorreu no domingo, na cidade de Salamanca

Um ataque armado causou pelo menos 11 mortos e 12 feridos num campo de futebol no estado de Guanajuato (centro), um dos mais violentos do México, onde atuam grupos criminosos organizados, informaram as autoridades locais.

O ataque ocorreu no domingo, na cidade de Salamanca, e as autoridades disseram estar à procura dos responsáveis.

"Foi confirmada a morte de 11 pessoas, das quais dez perderam a vida no local e outra enquanto recebia cuidados médicos num centro hospitalar", precisaram as autoridades, acrescentando que "12 pessoas ficaram feridas por tiros de armas de fogo e estão atualmente a receber cuidados".

Na noite de sábado, quatro sacos com restos mortais foram abandonados na mesma cidade.

O estado de Guanajuato é um centro industrial que abriga fábricas de montagem de automóveis e muitas atrações turísticas, onde vários grupos criminosos organizados disputam o tráfico de drogas e o roubo de combustível, de acordo com analistas.

No início do ano, o Governo da Presidente Claudia Sheinbaum afirmou que a taxa de homicídios no país atingiu em 2025 o nível mais baixo numa década.

Temas: México Ataque Mortes

Mundo

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Israel prepara nova ofensiva militar na Faixa de Gaza para recuperar corpo do último refém

Há 20 min

GUERRA AO MINUTO | Zelensky diz que acordo de garantias de segurança está "100% pronto". Kremlin insiste que questão territorial é fundamental

Há 1h e 25min

Pelo menos 11 mortos em ataque armado num campo de futebol no México

Há 2h e 23min

Avião particular com oito pessoas a bordo cai em aeroporto do nordeste dos EUA

Há 2h e 28min
Mais Mundo

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

24 jan, 15:23

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15

Cansaço, frio e palpitações: os sinais da tiroide que não deve ignorar

Ontem às 11:02
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

24 jan, 08:11

Porque passei uma semana numa ilha do Pacífico com o marido da minha melhor amiga

Ontem às 11:00