Imigração, custo de vida e Gronelândia: governo da Dinamarca vence eleições mas por pouco

Frederiksen está no poder desde 2019, ano em que se tornou na primeira-ministra mais jovem de sempre do país nórdico
Foi o pior resultado dos sociais-democratas em mais de 100 anos, mas poderá ser o suficiente para Mette Frederiksen se manter à frente do governo na Dinamarca.
O Partido Social-Democrata, que governa o país desde 2019, foi o mais votado nas eleições desta terça-feira com 21,8%, quase o dobro da votação da segunda força mais votada, o Partido Socialista Popular, com 11,6%.
Com praticamente todos os votos contados, os partidos de esquerda somam 48,1% dos votos, enquanto que, do outro lado, o conjunto de partidos de direita conquistou 44,1%. À equação junta-se ainda o partido centrista Moderados, que surge com 7,7%, o que fará com que seja fundamental para decidir quem vai liderar os destinos dinamarqueses.
No poder desde 2019, a primeira-ministra, de 48 anos, tinha feito campanha com base na sua experiência e liderança, defendendo que estas qualidades seriam essenciais para enfrentar um contexto internacional complexo, marcado pela relação com os EUA e pela resposta europeia à guerra na Ucrânia.
Ainda segundo as projeções, os sociais-democratas deverão conquistar 38 lugares no parlamento, o Folketing, uma descida significativa face aos 50 deputados obtidos nas eleições anteriores realizadas em 2022. Apesar disso, a possibilidade de um terceiro mandato não está afastada, embora as negociações para a formação de governo possam prolongar-se durante várias semanas.
“Estou pronta para assumir essa responsabilidade”, afirmou Frederiksen perante apoiantes, no parlamento, em Copenhaga, admitindo, no entanto, que o processo “será difícil”.
A descida do partido surge num contexto de crescente insatisfação dos eleitores, com o aumento do custo de vida a assumir um papel central nas preocupações. Ao mesmo tempo, a política migratória tem gerado críticas de diferentes quadrantes: para alguns apoiantes de esquerda, é demasiado rígida, mas para setores à direita, insuficiente e pouco credível no plano económico. A questão da Gronelândia era outro dos temas sensíveis em cima da mesa nestas eleições, sendo um dos temas cavalgados pela primeira-ministra.
Ainda que este seja o pior resultado do partido desde 1903, Frederiksen procurou relativizar os números, sublinhando os desafios enfrentados durante os seus anos de governação, incluindo a guerra e tensões internacionais.
"Tivemos de lidar com a guerra, fomos ameaçados pelo presidente americano e, nesses quase sete anos, a nossa popularidade caiu 4 pontos percentuais. Acho que está tudo bem", acrescentou a líder dos sociais-democratas.
No conjunto, o bloco de esquerda deverá assegurar 84 dos 179 lugares no parlamento, superando os 77 atribuídos aos partidos de direita.