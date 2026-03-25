Imigração, custo de vida e Gronelândia: governo da Dinamarca vence eleições mas por pouco

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Frederiksen está no poder desde 2019, ano em que se tornou na primeira-ministra mais jovem de sempre do país nórdico

Foi o pior resultado dos sociais-democratas em mais de 100 anos, mas poderá ser o suficiente para Mette Frederiksen se manter à frente do governo na Dinamarca.

O Partido Social-Democrata, que governa o país desde 2019, foi o mais votado nas eleições desta terça-feira com 21,8%, quase o dobro da votação da segunda força mais votada, o Partido Socialista Popular, com 11,6%.

Com praticamente todos os votos contados, os partidos de esquerda somam 48,1% dos votos, enquanto que, do outro lado, o conjunto de partidos de direita conquistou 44,1%. À equação junta-se ainda o partido centrista Moderados, que surge com 7,7%, o que fará com que seja fundamental para decidir quem vai liderar os destinos dinamarqueses.

No poder desde 2019, a primeira-ministra, de 48 anos, tinha feito campanha com base na sua experiência e liderança, defendendo que estas qualidades seriam essenciais para enfrentar um contexto internacional complexo, marcado pela relação com os EUA e pela resposta europeia à guerra na Ucrânia.

Ainda segundo as projeções, os sociais-democratas deverão conquistar 38 lugares no parlamento, o Folketing, uma descida significativa face aos 50 deputados obtidos nas eleições anteriores realizadas em 2022. Apesar disso, a possibilidade de um terceiro mandato não está afastada, embora as negociações para a formação de governo possam prolongar-se durante várias semanas.

“Estou pronta para assumir essa responsabilidade”, afirmou Frederiksen perante apoiantes, no parlamento, em Copenhaga, admitindo, no entanto, que o processo “será difícil”.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, dirige-se aos membros do seu Partido Social-Democrata no Parlamento dinamarquês, em Copenhaga, Dinamarca, após as eleições gerais de terça-feira, 24 de março de 2026. (AP Photo/Sergei Grits)

A descida do partido surge num contexto de crescente insatisfação dos eleitores, com o aumento do custo de vida a assumir um papel central nas preocupações. Ao mesmo tempo, a política migratória tem gerado críticas de diferentes quadrantes: para alguns apoiantes de esquerda, é demasiado rígida, mas para setores à direita, insuficiente e pouco credível no plano económico. A questão da Gronelândia era outro dos temas sensíveis em cima da mesa nestas eleições, sendo um dos temas cavalgados pela primeira-ministra.

Ainda que este seja o pior resultado do partido desde 1903, Frederiksen procurou relativizar os números, sublinhando os desafios enfrentados durante os seus anos de governação, incluindo a guerra e tensões internacionais.

"Tivemos de lidar com a guerra, fomos ameaçados pelo presidente americano e, nesses quase sete anos, a nossa popularidade caiu 4 pontos percentuais. Acho que está tudo bem", acrescentou a líder dos sociais-democratas.

No conjunto, o bloco de esquerda deverá assegurar 84 dos 179 lugares no parlamento, superando os 77 atribuídos aos partidos de direita.