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Metro do Rossio ao Cais do Sodré, em Lisboa, encerrado entre 2 e 5 de maio

Agência Lusa , MJC
Há 38 min
Metro de Lisboa (Getty Images)

A circulação na linha Verde vai fazer-se apenas entre Telheiras e Martim Moniz, em ambos os sentidos, sendo retomada na totalidade no dia 6 de maio

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O troço Rossio/Baixa-Chiado/Cais do Sodré, na linha Verde do Metropolitano de Lisboa, vai encerrar entre 2 e 5 de maio, para trabalhos da linha Circular, mantendo-se a funcionar a estação Baixa-Chiado da linha Azul.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa informou hoje sobre o encerramento temporário daquele troço, justificando-o com a “necessidade de realização de trabalhos na via férrea no âmbito da preparação e modernização da rede para a futura configuração operacional da linha Circular, garantindo a compatibilidade com a infraestrutura existente”.

A circulação na linha Verde vai fazer-se apenas entre Telheiras e Martim Moniz, em ambos os sentidos, sendo retomada na totalidade no dia 6 de maio, enquanto as restantes linhas vão funcionar com normalidade naqueles dias, incluindo a estação Baixa-Chiado da linha Azul, que interceta a linha Verde.

Como alternativa são apontados os autocarros da Carris 208 e 760 entre o Martim Moniz e o Cais do Sodré, os 774, 15E e 25E entre a Praça da Figueira e o Cais do Sodré e os 207, 732 e 736 entre o Rossio e Cais do Sodré.

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A transportadora informou também que a estação do Cais do Sodré vai passar a funcionar com um cais provisório “previsivelmente até final de julho”, para “facilitar o fluxo de passageiros”.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, no plano de expansão, a linha Circular prevê o prolongamento da estação do Rato (da linha Amarela) à estação do Cais do Sodré (linha Verde) com duas novas estações: Estrela e Santos.

A linha Circular, que tinha prevista a sua conclusão em dezembro de 2023 e um custo de 210 milhões de euros, teve até então quatro revisões, aumentando para 331,4 ME (desvio de 58% face ao inicialmente previsto) e posterior previsão de conclusão no segundo trimestre de 2026, mais 30 meses face ao prazo inicial.

Temas: Metro Metro de Lisboa Linha verde Obras no metro Lisboa
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