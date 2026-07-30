Anda de metro em Lisboa? Linha Azul vai abrir mais tarde e fechar mais cedo nos fins de semana em agosto

Agência Lusa , AG
Há 1h e 57min
Metro de Lisboa
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As outras linhas vão funcionar com normalidade durante o mês de agosto

A linha Azul do Metro de Lisboa vai funcionar com horário reduzido nos fins de semana de agosto, encerrando às 24:00 às sextas-feiras e abrindo às 07:30 aos sábados e domingos, informou esta quinta-feira a transportadora.

Em comunicado, a empresa justificou o ajustamento temporário do horário com a necessidade de realizar “ensaios técnicos do novo sistema de sinalização ferroviária CBTC (Communications-Based Train Control), etapa indispensável para a sua entrada em exploração”.

O Metro de Lisboa funciona habitualmente entre as 06:30 e a 01:00, horário que se mantém na linha Azul nos restantes dias.

“Esta alteração temporária foi planeada tendo em consideração a redução sazonal da procura registada no mês de agosto, particularmente aos fins de semana, permitindo compatibilizar a realização dos ensaios técnicos com a manutenção noturna programada da infraestrutura e minimizar o impacto para os clientes”, apontou a transportadora.

As outras linhas vão funcionar com normalidade durante o mês de agosto, salientou.

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Durante os períodos em que a linha Azul estiver encerrada, os utentes poderão utilizar as carreiras rodoviárias da Carris 711, 726, 746, 758, 767 e 207 (noturno), devendo consultar previamente os respetivos horários.

A implementação do sistema CBTC faz parte do plano de modernização do Metro de Lisboa, lançado com a celebração do contrato para a aquisição do novo sistema de sinalização ferroviária e de 14 novas unidades triplas (42 carruagens), em 08 de fevereiro de 2020, adjudicado ao Agrupamento Stadler Rail Valencia/Siemens Mobility, pelo valor de 114,5 milhões de euros.

“O sistema monitoriza permanentemente a posição dos comboios e ajusta automaticamente a sua velocidade, permitindo um controlo mais preciso da circulação, níveis acrescidos de segurança e uma gestão mais eficiente das circulações”, permitindo “reduzir os intervalos entre comboios, aumentar a frequência de circulação e a capacidade de transporte, reforçar a pontualidade e a regularidade do serviço e melhorar a fiabilidade da operação”, explicou a transportadora.

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Temas: Metro Linha Azul Lisboa
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