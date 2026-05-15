Metro com operação especial no sábado para festa do FC Porto

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A Ribeira será um dos principais pontos de concentração dos festejos dos dragões

A Metro do Porto vai reforçar a operação no sábado até às 03:00 de domingo, devido à festa do FC Porto, pela conquista da I Liga portuguesa de futebol, aumentando a frequência entre o Estádio do Dragão e a Trindade.

A partir das 13:00, e tendo em conta que os ‘dragões’ encerram a I Liga na 34.ª e última jornada em casa com o Santa Clara, pelas 15:30, a linha Verde (C) vai ser prolongada até à estação Estádio do Dragão, para ajudar a levar os adeptos até ao último jogo da época.

Depois, a Trindade assume o centro da operação da Metro, dada a festa planeada para a Câmara do Porto e Avenida dos Aliados, a que a comitiva ‘azul e branca’ vai chegar, após viagem de barco até à Ribeira.

“Partindo do Dragão, até às 20:00, estão garantidas viagens de quatro em quatro minutos com destino à Trindade”, pode ler-se no comunicado daquela empresa de transportes.

A partir das 17:30, a estação dos Aliados estará encerrada, e a de São Bento a partir das 21:30, e na Ribeira o fogo de artifício vai condicionar a circulação na linha Amarela entre as 21:30 e as 22:00, período no qual o metro não atravessará o rio.

Depois, o Metro do Porto estende “a sua operação até às 03:00, com as últimas partidas a iniciarem-se depois das 02:00”.

Após encerrar a I Liga na receção ao Santa Clara, agendada para as 15:30, o plantel 'azul e branco' segue para o rio Douro, estando previsto um espetáculo pirotécnico e de drones no momento do desembarque, na Ribeira do Porto, depois das 21:30.

A Ribeira será um dos principais pontos de concentração dos festejos, com atuação de um 'disc jockey' e transmissão, em ecrã gigante, da entrega do troféu aos 'dragões' e da viagem da equipa pelo Douro.

Depois do desembarque, a equipa seguirá num autocarro panorâmico rumo à Avenida dos Aliados, onde será recebida no edifício da Câmara Municipal do Porto, seguindo-se a tradicional subida à varanda para saudar os adeptos.

Os festejos prosseguem pela madrugada no palco instalado nos Aliados, com a presença de vários artistas para concertos e atuações.

Quatro anos após a última conquista, o FC Porto assegurou matematicamente o 31.º campeonato português, na 32.ª jornada, em 02 de maio, ao vencer o Alverca por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os 'azuis e brancos' sucederam ao Sporting, vencedor das duas anteriores edições do campeonato, ao reconquistarem um cetro que lhes escapava desde 2021/22.