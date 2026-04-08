Tribunal Arbitral unânime: não há serviços mínimos para a greve no metro de Lisboa - mas "não ignoramos que irá afetar centenas de milhares de cidadãos"

Há 1h e 34min

Paralisação vai acontecer em dois dias - um deles é já esta quinta-feira

Os trabalhadores do Metro de Lisboa vão estar em greve esta quinta-feira e na próxima terça-feira. O Tribunal Arbitral decidiu não impor serviços mínimos para a circulação, pelo que pode verificar-se encerramento total do metro nos dois dias em causa.

Ainda assim, ficam assegurados serviços mínimos de segurança e manutenção, com três trabalhadores no Posto de Comando Central.

"Em conformidade com o exposto, este TA decide, por unanimidade: não fixar serviços mínimos para os trabalhadores abrangidos pelo pré-aviso de greve; determinar a prestação dos serviços adequados à segurança e à manutenção do equipamento e das instalações, nos seguintes termos: três trabalhadores ao Posto de Comando Central (preferencialmente, um Inspetor de Movimento, um Encarregado de Movimento e um Encarregado da Sala de Comando e de Energia), devidamente identificados pelos sindicatos (nome e número de ML)", lê-se na decisão.

"Este tribunal não ignora que a paralisação da circulação do Metro, nos dias 9 e 14 de abril, irá afetar dezenas ou até algumas centenas de milhares de cidadãos, utentes regulares do Metro. Parece, assim, haver alguma desproporção entre o sacrifício suportado pelas escassas dezenas de grevistas (perda do salário) e sérios transtornos, de vária ordem, causados a muitos milhares de cidadãos com a greve em causa", refere ainda o documento.