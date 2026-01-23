Metro de Lisboa abre três estações à noite aos sem-abrigo devido ao frio

Agência Lusa , PF
Há 24 min
Metro de Lisboa

As estações abertas entre esta sexta-feira e a madrugada de terça-feira são as do Oriente (linha Vermelha), Rossio (linha Verde) e Santa Apolónia (linha Azul)

O Metropolitano de Lisboa vai manter abertas entre esta sexta-feira e a madrugada de terça-feira, no período noturno, as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio, para permitir que pessoas em situação de sem-abrigo possam ali pernoitar, devido ao frio.

Numa nota enviada à agência Lusa, fonte da empresa referiu que a medida foi tomada "em estreita articulação com a Câmara Municipal de Lisboa".

A data de término desta medida poderá ser ajustada em função da avaliação contínua das condições meteorológicas, acrescentou.

As estações abertas entre esta sexta-feira e a madrugada de terça-feira, de 26 para 27 de janeiro, são as do Oriente (linha Vermelha), Rossio (linha Verde) e Santa Apolónia (linha Azul).

A iniciativa insere-se no âmbito do Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo e visa "assegurar uma resposta adequada às condições de frio extremo que atualmente se fazem sentir na cidade de Lisboa", destacou ainda o Metropolitano de Lisboa.

A situação de mau tempo que está a afetar o país, com ventos fortes, chuva persistente, forte agitação marítima e nevões de norte a sul, já levou ao encerramento de escolas e diversas infraestruturas, sobretudo na orla costeira, ao corte de vias rodoviárias e quebras de energia, entre outras situações.

Portugal continental registou, entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 desta sexta-feira, 722 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, e foram deslocadas sete pessoas, revelou a Proteção Civil.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) até à noite de sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da Ingrid.

Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão por Portugal continental, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos vermelhos (o mais grave numa escala de três), laranja (o segundo mais grave).

Os Açores e a Madeira também estão sob vários avisos amarelos e laranja.

Temas: Metro de Lisboa Sem-abrigo Mau Tempo

Meteorologia

