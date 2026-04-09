Metropolitano de Lisboa encerrado devido a greve

Agência Lusa , AM
Há 1h e 40min
Greve do Metropolitano de Lisboa

Greve dura 24 horas

O Metropolitano de Lisboa está fechado devido a greve de 24 horas dos trabalhadores, constatou a Lusa na estação Colégio Militar/Luz, havendo indicação também no site da empresa de que todas as linhas estão encerradas.

Na referida estação, pelas 06:33 horas, todos os portões de acesso estão fechados e há cartazes com a seguinte inscrição: “Por motivo de greve o metro está encerrado. Pedimos desculpa pelo incómodo”.

Segundo fonte sindical, a paralisação é justificada pelo incumprimento de acordos assinados em 2019, nomeadamente ao nível da formação e organização do trabalho, rejeitando que estejam em causa aumentos salariais.

Os trabalhadores do Metropolitano estiveram reunidos na quarta-feira à noite em plenário.

Temas: Metro de Lisboa Greve Encerrado

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