Metropolitano de Lisboa encerrado devido a greve

Há 1h e 40min

Greve dura 24 horas

O Metropolitano de Lisboa está fechado devido a greve de 24 horas dos trabalhadores, constatou a Lusa na estação Colégio Militar/Luz, havendo indicação também no site da empresa de que todas as linhas estão encerradas.

Na referida estação, pelas 06:33 horas, todos os portões de acesso estão fechados e há cartazes com a seguinte inscrição: “Por motivo de greve o metro está encerrado. Pedimos desculpa pelo incómodo”.

Dias 9 e 14 de abril, paralisação do serviço de transporte e encerramento das estações. A partir das 23h do dia 8 de abril (4.ªf) o Metro encerra o serviço de exploração, sendo retomado às 06h30 do dia 10 de abril (6.ªf). Relativamente à greve agendada para o dia 14 de abril,… pic.twitter.com/2gUYyyAYOU — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) April 8, 2026

Segundo fonte sindical, a paralisação é justificada pelo incumprimento de acordos assinados em 2019, nomeadamente ao nível da formação e organização do trabalho, rejeitando que estejam em causa aumentos salariais.

Os trabalhadores do Metropolitano estiveram reunidos na quarta-feira à noite em plenário.