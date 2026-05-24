Seis distritos do Norte e Centro sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Há 36 min

Estão previstos aguaceiros, queda de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou seis distritos do Norte e Centro do país sob aviso amarelo, até à meia-noite deste domingo, devido à previsão de chuva e trovoada.

Segundo informação do IPMA, divulgada esta manhã, vão estar sob aviso amarelo, entre as 09:00 e a meia-noite deste domingo os distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

“Aguaceiros dispersos, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte”, bem como a existência de “condições favoráveis à ocorrência de trovoadas” são as razões deste aviso.

Também sob aviso amarelo, mas entre as 00:00 e as 06:00 de segunda-feira, vai estar o distrito de Faro, mas devido à agitação marítima.

O IPMA avisa que podem verificar-se, “na costa Sul, ondas de sueste com dois metros”.