MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

IPMA avisa para semana de dias quentes e noites tropicais em Portugal continental

Agência Lusa , WL
Há 1h e 47min
Caminhada (EPA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Temperaturas acima dos 30 graus

Cinco distritos do interior do país vão estar sob aviso amarelo a partir de segunda-feira devido à previsão de tempo quente e seco, que se vai estender a todo o território continental até quarta-feira, revelou hoje o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja ficam sob aviso amarelo, com a temperatura máxima a oscilar, na segunda-feira, entre os 31 e os 37 graus.

A partir de terça-feira, este aviso estende-se aos distritos de Bragança e Vila Real e no dia seguinte a todo o território continental.

“Prevê-se um longo período com tempo quente e seco com a temperatura máxima a atingir valores entre os 40 e os 43 graus no vale do Tejo e Alentejo, no dia 02 de julho, e que poderão estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana”, sublinha o IPMA.

Quanto à temperatura mínima, também vai aumentar nos próximos dias “para valores superiores a 20 graus centígrados”, ficando grande parte do território “com condições de noites tropicais”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Dada a previsão de temperaturas elevadas, o IPMA indica no boletim meteorológico que “é muito provável que o nível dos avisos seja agravado em vários distritos nas atualizações ao longo dos próximos dias”.

Esta subida da temperatura deve-se a um anticiclone “localizado a norte/noroeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista até ao Golfo da Biscaia” e que a partir de segunda-feira “irá deslocar-se para leste”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Meteorologia Tempo Calor
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

01:55

Prepare-se: vem aí uma prolongada onda de calor que pode trazer temperaturas de até 44 graus

Há 2h e 17min

Onde de calor na Europa matou 1.300 pessoas desde 21 de junho

Hoje às 15:33

Sete distritos do continente sob aviso amarelo nos próximos dias devido ao calor

Hoje às 09:41
06:51

Depressão livrou Portugal de ser atingido pela onda de calor que afeta a Europa

24 jun, 22:43
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Diogo Costa 9 - Martínez 1. Separar João Neves de Vitinha deveria ser crime (as notas dos jogadores de Portugal)

Hoje às 03:59

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:32

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

Hoje às 16:00

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

Hoje às 11:35

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

Hoje às 17:06

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

26 jun, 10:19

Jovem de 20 anos em estado grave depois de ser baleado na cabeça

Hoje às 13:31

Próximo jogo de Portugal joga-se no dia em que faz um ano da morte de Diogo Jota e André Silva

Hoje às 03:08

Pausas para comer ou ir à casa de banho são descontadas no salário de operadores do SNS24

26 jun, 07:28

Ou Portugal tem medo de Carlos Queiroz ou prefere a Espanha à Argentina

Hoje às 02:28

Ministério Público investiga suspeitas de perigo para a saúde pública e burla ao grupo Águas de Portugal

25 jun, 21:20

A libertação dos rios: porque é que há várias países a destruir centenas de barragens

Ontem às 09:00