Dez distritos sob aviso laranja por causa da agitação marítima

Agência Lusa , AM
Há 1h e 12min
Depressão Ingrid (JOSÉ COELHO/LUSA)

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte

Dez distritos de Portugal continental, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão esta quinta-feira sob aviso laranja - o segundo mais grave - por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, por causa da agitação marítima estão sob aviso laranja até às 05:00 de domingo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, enquanto na costa norte da Madeira e no Porto Santo o aviso vigora até às 15:00 de sexta-feira.

Também sob aviso laranja, mas por causa da neve, estão os distritos de Castelo Branco e Guarda, até às 05:00 de domingo. A estes juntam-se os de Viana do Castelo, Vila Real e Braga, entre as 12:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado.

O aviso laranja é emitido sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa da chuva, o IPMA colocou sob aviso amarelo (o menos grave numa escala de três) 12 distritos, em vigor até às 09:00 desta quinta-feira em Castelo Branco, até às 18:00 de hoje em Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Coimbra, Aveiro e Leiria, e até às 15:00 de sábado em Portalegre, Lisboa, Santarém, Setúbal e Beja.

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte.

Para hoje o IPMA prevê chuva persistente, passando a aguaceiros a partir da manhã, e a possibilidade de trovoada e granizo. O vento vai soprar forte, com rajadas, enfraquecendo a partir do meio da tarde, e a agitação marítima também é forte.

Temas: Meteorologia Tempo Aviso laranja

Meteorologia

Dez distritos sob aviso laranja por causa da agitação marítima

Há 1h e 12min
06:54

"A minha população nega-se a vir votar. Já me disseram que vão bloquear as portas para não deixar que existam eleições"

Há 1h e 22min
05:49

"Nem os móveis se conseguiram salvar": habitações completamente inundadas em Ponte das Mestras, em Leiria

Há 1h e 48min

TEMPESTADE AO MINUTO | Dez distritos sob aviso laranja por causa da agitação marítima

Há 3h e 28min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

3 fev, 17:38

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

Ontem às 13:26

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

3 fev, 19:37

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

3 fev, 15:56

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

Ontem às 10:52

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

Ontem às 08:00

Garcia Pereira invoca ligações a "1143" e retirada de cartazes para pedir extinção do Chega

Ontem às 12:16

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

3 fev, 18:23

Exclusivo: irmão do chefe de gabinete de Montenegro foi nomeado consultor coordenador. Há um ano era estagiário e vai ganhar 4.400 euros

Ontem às 21:47

Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Ventura continua a encurtar distância, Seguro continua destacado à frente

Ontem às 20:44