Dez distritos sob aviso laranja devido a agitação marítima

Agência Lusa , AM
Há 2h e 26min
Depressão Ingrid (JOSÉ COELHO/LUSA)

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte

Dez distritos de Portugal continental, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão esta sexta-feira sob aviso laranja - o segundo mais grave - por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, devido à agitação marítima a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja até às 15:00 de hoje, um alerta que estará em vigor até ao meio-dia de sábado nos distritos de Viana do Castelo, Porto e Beja.

No caso dos distritos de Aveiro, Leiria e Coimbra, o aviso vigora até às 06:00 de domingo, enquanto nos distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, o alerta irá continuar em vigor até às 09:00.

Também sob aviso laranja, mas por causa da neve, estão os distritos de Castelo Branco e Guarda, até à meia-noite de domingo.

O aviso laranja é emitido sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Temas: Meteorologia Tempo IPMA Aviso laranja

Meteorologia

TEMPESTADE AO MINUTO | Cerca de 250 pessoas retiradas das zonas de risco em Santarém

Há 2h e 16min

Dez distritos sob aviso laranja devido a agitação marítima

Há 2h e 26min
07:10

"Uma das coisas que vamos fazer é tentar acalmar as pessoas": a importância do apoio psicológico em tempos de catástrofe

Ontem às 22:29
07:53

"Este mesmo evento, acontecendo num local com boa construção e drenagem, provavelmente não teria as consequências que está a ter"

Ontem às 22:00
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

4 fev, 18:36

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega no sábado

Ontem às 19:59

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

4 fev, 10:52

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

4 fev, 13:26

Vai acontecer no Tejo o que não acontece desde 1997. Autoridades pedem a quem vive nas zonas ribeirinhas que saia de casa

Ontem às 16:53

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

"Há alguns sinais" de que a chuva acaba a 16 de fevereiro

Ontem às 13:20

Exclusivo: irmão do chefe de gabinete de Montenegro foi nomeado consultor coordenador. Há um ano era estagiário e vai ganhar 4.400 euros

4 fev, 21:47

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro alarga distância para Ventura e lidera avaliação na resposta à tempestade

Ontem às 21:02

Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Ventura continua a encurtar distância, Seguro continua destacado à frente

4 fev, 20:44

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

4 fev, 08:00