Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Agência Lusa , AM
Há 52 min
Agitação Marítima (EPA)

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região sul, e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa no norte e centro

Dez distritos de Portugal continental vão estar terça e quarta-feira sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 05 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leira, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 de terça-feira e as 09:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado, a predominar de norte/noroeste, por vezes forte nas terras altas das regiões centro e sul, formação de gelo ou geada, em especial no interior.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, mais provável no interior norte e centro, pequena subida da temperatura mínima no litoral norte e centro e pequena subida da máxima nas regiões centro e sul.

AS temperaturas mínimas vão variar entre os -3 (em Bragança) e os 08 (em Lisboa) e as máximas entre os 06 (na Guarda) e os 16 (em Faro).

